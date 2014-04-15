هشتمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر جعفر مهراد رئیس هشتمین کنفرانس تجارت الکترونیک با اعلام این خبر افزود: هدف از برگزاری هشتمين کنفرانس بين المللی تجارت الکترونيک، زمينه سازی انتقال دانش و تجارب جديد به شرکت کنندگان در سمينار، متخصصان و کارشناسان تجارت الکترونيک است.

وی افزود: با توجه به نقش و جايگاه تجارت الکترونيک با رويکرد بر اعتماد الکترونيکی، و لزوم جمع آوری و استفاده از تجارب و نظريات انديشمندان، صاحبنظران و پژوهشگران اين حوزه در هشتمين کنفرانس، فرايندهای فنی و تجربی و تشريح ابعاد مساله، روش ها و راهکارهای جديد و مشکلات و چالش های موجود در قالب مقاله های علمی پژوهشی ارائه خواهد شد.

مهراد درباره اهمیت و تاثیر برگزاری بیشترین دوره های کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک در ایران خاطرنشان ساخت: گروه های هدف اطلاع دارند که کنفرانس بين المللی تجارت الکترونيک با محوريت دانشگاه اصفهان هر سال با عنوانی جديد در يکی از کشورهای در حال توسعه برگزار می شد که در سال های اخير به علت محدوديت در اخذ ويزا، اين کنفرانس هر سال در یکی از شهرهای ایران برگزار شده است. با وجود این، هدف نهایی که اجتماع متخصصان تجارت الکترونیک با مشارکت کشورهای در حال توسعه است همچنان در راس برنامه های مدیریت این کنفرانس قرار دارد.

وی ادامه داد: با توجه به اهمیت این موضوع و استقبال کشورهای در حال توسعه علیرغم محدودیت های بودجه ای، هرسال تعدادی از متخصصان این حوزه از کشورهای نوظهور علمی در این کنفرانس شرکت می کنند. گرایش هایی که هر سال برای کنفرانس تجارت الکترونیک تعیین می شود، بزرگان و پیشگامان تاثیرگذار تجارت الکترونیک، ایده ها و دیدگاه های خود را ارائه می دهند.

سرپرست ISC تاکید کرد: گرچه تعداد مقالات رسیده به این کنفرانس اعم از فارسی و انگلیسی قابل توجه است اما به خاطر محدودیت زمانی برترین مقالات جهت ارائه انتخاب می شود. مقالات برتر با همکاری مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری در نشریه International Journal of Information Science and Management (IJISM) به صورت یک شماره ویژه چاپ و در دسترس علاقمندان قرار می گیرد. مجله IJISM با نشانی http://ijism.ricest.ac.ir/ojs مجله ای بین المللی است که با ضریب تاثیر بالا در ISC و اسکوپوس نمایه سازی می شود.

مهراد گفت: علاوه بر ترویج دانش تجارت الکترونیک از طریق نشر مقالات علمی، کنفرانس تجارت الکترونیک توانسته است مفاهیم این حوزه را در سطح کشورهای در حال توسعه گسترش داده و دانشگاه ها و محافل علمی را با چالش ها و فرصت های پیش رو آشنا سازد.