سطح فکري و مشارکت جوانان همدانی در عرصه های مختلف ارتقا یابد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعبدی افتخاری صبح سه شنبه در نشست هم اندیشی روسا و رابطین فرهنگی ادارات ورزش و جوانان شهرستان های تابعه اظهار داشت: ساماندهي برنامه هاي فرهنگي جوانان، فعال سازي سمن ها در شهرستان ها و برگزاري مراسم متناسب با حوزه جوانان از اولويت هاي کاري ادارات شهرستانی باشد.

وی بیان داشت: حوزه جوانان با توجه به اهميت آن و حضور گسترده سازمان هاي مردم نهاد نيازمند فعالیت مستمر در شهرستان ها است.

افتخاری اضافه کرد: در شهرستان ها نیز بايد با تعامل و همکاري بيشتر اقدامات مثبتی در راستاي فعال سازي برنامه هاي جوانان داشته باشيم.

مديرکل ورزش و جوانان استان با اشاره به اينکه ورزش جزئي از امور جوانان است، عنوان داشت: هدف از این برنامه ها ارتقا سطح فکري و مشارکت جوانان در عرصه مختلف است و بايد تمامي مسئولان و دستگاه هاي زيربط در اين راه همکاري لازم را داشته باشند.

وی در ادامه گفت: تا نیمه اول اردیبهشت ماه روسای ادارات ورزش و جوانان شهرستان ها باید نشستی با نمایندگان سمن ها برگزار کنند و گزارش اتاق فکر را به معاونت جوانان ارائه دهند.

افتخاری ابراز داشت: رابطین فرهنگی باید فضاهای خاص شهرستان ها را شناسایی و جوانان فعال در هر حوزه را به تشکیل سمن و اجرای برنامه تشویق کنند.

مدیر کل ورزش وجوانان استان همدان اذعان داشت: ايجاد بسترهاي لازم و فراهم ساختن راه هاي هموار براي حضور فعال جوانان و پيشرفت آنها در تمام حوزه ها در شهرستان ها نیز با همکاری معاونت جوانان و سرکشی منظم به تمامی شهرستانها مهیا خواهد شد.

وی اظهار داشت: جوانان سرمايه هاي با ارزشی هستند و در هر حوزه و فعاليتي كه وارد شدند، نتيجه خوبي به دست آمده است.

معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان نیز بر استفاده از نيروي جوان و خلاق در عرصه هاي مختلف تاكيد و اضافه كرد: بايد از جوانان حمايت ويژه اي صورت پذيرد چراكه آينده سازان اين مرز و بوم جوانان هستند.

اسدالله ربانی مهر بیان داشت: طرح خدمات رسانی به جوانان، راه اندازی دبیرخانه آثار شهید مطهری، برگزاری 17 مراسم جشن به مناسبت هفته جوان، برگزاری همایش، ادامه اجرای طرح جوان کارت، برگزاری جشنواره حضرت علی اکبر(ع)، میزبانی جشنواره ملی ازدواج، انتشار دو کتاب به نام الگوهای خوب برای جوانان و نوجوانان و کتاب سنگ فرش هر خیابان از طلاست، راه اندازی مراکز مشاوره ازدواج، پیگیری موضوع اوقات فراغت، تقدیر از زوجین با مهریه های 14 سکه، تقویت اتاق فکر و کمیته تخصصی ازدواج، راه اندازی موسسه ازدواج آسان از مهمترین برنامه های این معاونت در سال 93 است.