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۲۶ فروردین ۱۳۹۳، ۱۱:۳۹

اوسط هاشمی:

وحدت موجود در سیستان و بلوچستان اجازه رخنه هیچ یک از دشمنان را نخواهد داد

زاهدان - خبر گزاری مهر: استاندار سیستان و بلوچستان از وحدت موجود در بین اقشار مختلف مردم سیستان و بلوچستان به عنوان یکی از ویژگی های مهم و قابل تمایز این منطقه با سایر نقاط کشور یاد کرد و افزود: وحدت و صفوف به هم پیوسته مردم استان اجازه رخنه به هیچ یک از دشمنان را نخواهد داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اوسط هاشمی روز سه شنبه پیش از سخنرانی رییس جمهور در ورزشگاه 17 شهریور زاهدان در جمع مردم اظهار داشت: این استان علاوه بر قابلیت های مهم در زمینه های صنعت، معدن و تجارت از ویژگی مهمی همچون وحدت برخوردار است.

وی در جمع مردم زاهدان ابراز داشت: وحدت مردم استان ریشه در پیوند های خویشاوندی داشته و در تمامی قلب ها جاری است و دشمن باید بداند که هیچ طریقی برای ایجاد خلل و رخنه در صفوف بهم پیوسته مردمان این دیار وجود ندارد.

وی حضور پر شور و اجتماع عظیم مردم در استقبال از رییس جمهور را نشانه عشق به مقام معظم رهبری، دولتمردان و خدمتگذاران نظام عنوان کرد و افزود: امید می رود ریاست محترم جمهوری دراین سفر آنچه که شایسته مردم استان است با وجود تمامی فاصله ها و کمبود ها به مردم این استان هدیه کنند.

هاشمی با اشاره به سخنان ریاست جمهوری در بدو ورود به فرودگاه زاهدان بیان داشت: امید می رود موج مشارکت مردم در جوار نگاه بلند ریاست محترم جمهور منتج به تغییر و تحول چهره استان در طی چهار سال نخست خدمت دولت شود.

کد مطلب 2271212

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