ترکیب تیم ملی والیبال نشسته بانوان ایران معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولان، تیم ملی والیبال نشسته بانوان ایران هم اکنون در آخرین مرحله اردوی آمادگی به سر می‌برد و با پایان تمرینات وارد مسابقات قهرمانی آسیا خواهد شد.

در این مرحله از تمرینات 12 ملی پوش از 10 استان کشور دعوت شده اند که در قالب تیم ملی با رقیبان آسیایی خود رو به رو خواهند شد.

هدایت بانوان ملی پوش بر عهده فریبا سلیمانی، سرمربی تیم ملی و مریم ایرانمنش، مربی تیم ملی است و معصومه مهرورز به عنوان سرپرست در کنار تیم حضور دارد.

اسامی ملی پوشان حاضر در این مسابقات به شرح زیر اعلام شده است:

نسرین فرهادی، طیبه جعفری (چهارمحال و بختیاری)، معصومه زارعی (خراسان رضوی)، سکینه کشوری (لرستان)، زهرا عبدی، سمیرا خالقی (زنجان)، زهرا دانایی (گلستان)، بتول جعفریان (کرمان)، زینب ملکی (اصفهان)، پری مردمیدان (آذربایجان غربی)، مهری فلاحی(گیلان)، رقیه نعمتی(آذربایجان شرقی)

رقابتهای والیبال نشسته قهرمانی آسیا، انتخابی جهان و پاراآسیایی کره‌جنوبی، از یکم تا ششم اردیبهشت‌ماه به میزبانی مشهد مقدس برگزار خواهد شد.

