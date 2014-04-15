احداث بیمارستان 1000 تختخوابی در البرز در دستور کار قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار البرز به همراه معاونان در دیداری مشترک با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزایش سرانه های بیمارستانی را در استان مورد پیگیری قرار داد؛ ضرورت احداث بیمارستان یک هزار تختخوابی در استان مهمترین موضوع طرح شده در این دیدار بود.



سیدطاهرطاهری به همراه معاونان برنامه ریزی و اشتغال، توسعه مدیریت و منابع انسانی و هماهنگی امور عمرانی استانداری در دفتر وزیر بهداشت و درمان کشور دیداری مشترک با دکتر سیدحسن هاشمی داشت و به تبادل نظر پرداختند.



وی افزود: در این جلسه مسائل و مشکلات فرا رو در حوزه بهداشت و درمان و بیمارستانهای استان مورد واکاوی قرار گرفت و پیشنهاداتی نیز به منظور ارتقا بهداشت و درمان استان ارائه شد.



نماینده عالی دولت در استان البرز گفت: در این دیدار موضوع تراکم جمعیت در استان و افزایش سرانه های بیمارستانی در بخش خصوصی و دولتی، تعداد تخت های فعال و مصوب و همچنین نیازهای استان از نظر پایگاه های اورژانس و کمبود زیرساخت های سلامت مورد بررسی قرار گرفت.



وی خاطرنشان کرد: با نظر مساعد دکتر سیدحسن هاشمی وزیر بهداشت به منظور ارتقاء شاخص های سلامت و طراحی ساز و کار برای ورود بخش خصوصی به حوزه بهداشت و درمان وهمچنین احداث بیمارستان یک هزار تختخوابی و تکمیل پروژه های نیمه تمام در دستور کار قرار گرفت.