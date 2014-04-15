ثبت نام مراسم اعتکاف دانشجویی از اول اردیبهشت آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید محمد طاهری در این باره، گفت: زمان ثبت نام برای حضور در مراسم اعتکاف در دانشگاهها طی روزهای 1 تا 20 اردیبهشت ماه صورت می گیرد و 200 مسجد در دانشگاههای کل کشور میزبان دانشجویان ثبت نام کننده در مراسم اعتکاف خواهند بود.

وی با بیان اینکه ستاد مرکزی اعتکاف تشکیل شده است، ادامه داد: سامانه etekaf.nahad.ir تازه ترین اخبار و اطلاعات اعتکاف دانشجویی سال جاری را منتشر می کند.

به گفته طاهری، لوح فشرده ای از محتواهای مورد نیاز اعتکاف که شامل 100 کلیپ برای ارسال بلوتوث، پاورپوینت ادعیه و طرح هایی برای پوستر و تیزر است به دفاتر نهاد در دانشگاهها ارسال شده است.

مدیر امور فرهنگی نهاد نمایندگی رهبر ی در دانشگاهها، خاطرنشان کرد: سبد کتابی با محتوا و موضوعات دینی و مذهبی که مختص زمان اعتکاف است به مساجد دانشگاهها ارسال می شود.

وی درباره مراسم اعتکاف استادان اعلام کرد که در دانشگاه تربیت مدرس برگزار خواهد شد.

طاهری درباره مسجد دانشگاه تهران، خاطرنشان کرد: مسجد دانشگاه تهران با توجه به اینکه هر ساله بالاترین میزان شرکت کننده در مراسم اعتکاف را دارد از هم اکنون آغاز به ثبت نام از علاقمندان برای شرکت در این مراسم را آغاز کرده و دانشجویانی که در دانشگاه محل تحصیل شان برنامه اعتکاف ندارند به دانشگاههای نزدیک اعزام می شوند.