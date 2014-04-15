به گزارش خبرنگار مهر، مجید پورنعمت با بیان اینکه سهامی که انتخاب می شود باید بر پایه و اساس بنیادی باشد تا سرمایه گذار شاهد بازده معقولی شود، گفت: در شرایط فعلی، سهام بسیاری از شرکت ها جذاب است و اگر هدف سرمایه گذار بلند مدت باشد، بورس می تواند در بلندمدت، بازده ای بالاتر از نرخ سودبانکی داشته باشد.

مدیرعامل شرکت کارگزاری فیروزه آسیا با اشاره به اینکه یکی از اهداف اصلی بازار سرمایه جذب سرمایه گذار خارجی است، ابراز داشت: هم اکنون کمتر از دو درصد سرمایه گذاران در بازار سهام را سرمایه های خارجی تشکیل می دهد، اما گروه زیادی از سرمایه گذاران خارجی به ایران به عنوان یک فرصت نگاه می کنند.

وی با اشاره به اینکه تحریم های بین المللی مهم ترین چالش ورود سرمایه های خارجی به کشور محسوب می شود، افزود: اما علاقمندی به حضور در بازار سهام ایران بسیار قوی است و امروز فرصت مناسبی برای حضور سرمایه گذاران خارجی است.

پورنعمت با اشاره به اینکه یکی از اهداف بورس در سال93 بین المللی شدن است و در این حوزه باید به دو بخش زیرساخت و قوانین و مقررات توجه کرد، افزود: ترویج معاملات برخط، از اهداف این کارگزاری برای تغییر در سیاست‌های تشویقی فیروزاکس در سال جدید و توجه به همه سرمایه‌گذاران در بخش آنلاین است.

وی گفت: فیروزاکس در نظر دارد برای تشویق سرمایه‌گذاران آنلاین که در حجم کمتری به معامله پرداخته‌اند نیز جوایزی در نظر بگیرد. بسته کامل جوایز و مشوق‌های معاملات آنلاین به زودی از طریق سایت‌ فیروزاکس به اطلاع همگی می‌رسد.

وی در ادامه از آموزش در بخش معاملات آنلاین خبرداد: قرار است این دوره‌های آموزشی معاملات الکترونیک را برای همه علاقمندان به سرمایه‌گذاری آنلاین در بورس برگزار کند. این دوره‌ها رایگان هستند و یکی دیگر از سیاست‌های تشویقی کارگزاری فیروزه آسیا در سال 1393 خواهند بود. همچنین در گام نخست معاملات در بورس کالا و در گام بعدی معاملات بورس انرژی را در این کارگزاری راه‌اندازی خواهیم کرد.

همچنین علی‌ مشایخی رئیس هیئت مدیره کارگزاری فیروزه آسیا در این نشست خبری با اشاره به اینکه گروه فیروزه مدیریت بیش از 90 درصد از سرمایه خارجی فعال در بورس تهران را بر عهده دارد و کارگزاری فیروزه آسیا در حال حاضر کارگزار پیشرو در جذب سرمایه‌گذاران خارجی در بورس تهران است، گفت: در نظر داریم به عنوان بهترین کارگزار الکترونیک ایران در بازار حضور داشته باشیم.

وی از برگزاری مراسم معرفی بورس تهران به سرمایه‌گذاران و علاقمندان بریتانیایی در لندن خبر داد و گفت: در این نشست که جمعه گذشته به همت گروه فیروزه و شرکت بورس برگزار شد، مدیران ارشد بازار سرمایه حضور یافتند و امیدواریم این نشست منجر به جذب بیشتر سرمایه‌های خارجی در بورس تهران شود.