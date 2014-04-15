رسایی: چرا روحانی گریه کرده/ زنگنه: استعفا نداده ام ، سرشار از امیدم و نگفته ام رئیس جمهور گریه کرده

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر بیژن زنگنه وزیر نفت که برای ارائه توضیح به سوال رسایی، زارعی و حسینیان به مجلس شورای اسلامی آمده بود در ابتدای وقت خود با تشکر از حمایت مجلس از وزارت نفت در بودجه 93 اظهار داشت: من توضیحاتم را در پایان سوال آقای رسایی مطرح می کنم.

حمید رسایی به عنوان نماینده سوال کنندگان گفت: عده ای در جلسه امروز درباره سوال اخطارهای غیر منصفانه ای دادند. در طول دو هفته گذشته تلاش شد تا این سوال ناموجه جلوه داده شود اما برخلاف رسانه ها ما به دنبال چوب لای چرخ گذاشتن دولت نیستیم و حب و بغضی با کسی نداریم و این سوال را فقط به دلیل رفتن آبروی کشور و بیانات زنگنه مطرح کردیم.

وی افزود: آیا حفظ آبروی کشور وظیفه وزیر است؟ ایشان در یک جلسه عمومی مطالبی را مطرح کردند که آیا نباید این مطالب اصلاح شود.

نماینده مردم تهران با اشاره به مطلب زنگنه اظهار داشت: زنگنه در یک جلسه عمومی که صوت و فیلم آن موجود است بعد از صحبت در مورد صنعت نفت که اطلاعاتش در این مورد بوده است و من آن را پیگیری کرده ام می گوید آقای روحانی بعد از شنیدن اینکه یکی از وزرای سابق پیش یکی از شیخ های اماراتی رفته تا پولمان را بگیرد متاثر شده است.

وی افزود: این مطلب گریه روحانی بیش از 500 بار در رسانه های داخلی و خارجی مطرح شد و این اظهارنظرها در آستانه 13 آبان بود.

رسایی به تعدادی از تیترهای روزنامه ها در این باره اشاره کرد و گفت: یکی از وظایف وزیر حفظ مصالح ملی است. آیا روحانی در هیأت دولت گریه کرده است.

زنگنه در جلسه کمیسیون گفت: وزیر نرفته پول قرض کند بلکه رفته پول خودمان را بگیرد. من گفتم اگر پول خودمان را گرفته پس چرا روحانی گریه کرده است زنگنه گفت: این کار روزنامه ها بوده است و من گفتم اگر کسی خلاف قانون گفته شما چرا این تحریف ها را تکذیب و آن را اصلاح نکردید. چرا بعد از سوال کمیسیون کاری انجام ندادید.

پس از ارائه توضیحات از سوی رسایی به عنوان نماینده سوال کنندگان زنگنه گفت: جلسه ای بود در بزرگداشت شهید تندگویان و در آن جلسه من صحبت هایی کردم که یکی از آنها این بود که با شعار نمی توان کشور را پیش برد بلکه با شعور باید کشور را جلو برد.

وی در توضیح اظهاراتش گفت: روزی پیش یکی از امیران قطر رفتم و او گفت من به شما غبطه می خورم از آنچه در پارس جنوبی انجام می دهید. اکنون ما باید کاری کنیم که دیگران به ما غبطه بخورند.

وزیر نفت با تاکید بر اینکه من نگفته ام رئیس جمهور گریه کرده است ادامه داد: در جلسه کمیسیون من نگفتم پول قرضی بوده اما اینکه برای پول خودمان خواهش کنیم آیا عزت است.

وزیر نفت زنگنه در مورد توضیحات رسایی درباره سیاه نمایی از سوی وزیر نفت گفت: وقتی سپید است نمی توانیم بگوییم سیاه است بلکه باید واقعیت را بگوییم. من اگر چنین حرفی گفته ام که نگفته ام شاید در بین صد هزار نفر پخش شد اما شما اکنون اینجا این را بیان می کنید و 40 میلیون آن را متوجه می شوند.

وی افزود: من به این بحث وارد نشدم که شیخ یا وزیر بوده است من می گویم نباید شرایط به گونه ای باشد که مردم در یک مقطع مفتخر به ایرانی بودنشان نباشند.

وزیر نفت ادامه داد: امکانات ما در کشور به گونه ای است که باید رتبه یک منطقه باشیم. از هیأت رئیسه خواهش می کنم وقتی را در اختیار من قرار دهند تا برنامه های وزارت نفت را برای تحقق اقتصاد مقاومتی بازگو کنم. باید درباره تحریم ها، تولید نفت، طرح های پتروشیمی صحبت کنیم. باید درباره امثال بابک زنجانی ها صحبت کنیم. اینکه آن شیخ و آن وزیر چه بوده اند کدام درد از بیکاری و مشکلات کشور را حل می کند.

زنگنه درباره اظهارات مطرح شده درباره استعفایش گفت: اینکه می گویند من سه بار استعفا داده ام اشتباه است. اگر آقای ربیعی این را گفته اشتباه گفته است کسی استعفا می دهد که ناامید باشد من که ناامید نیستم و سرشار از امیدم.

زنگنه با اشاره به سخنانش در روز رای اعتماد مجلس تصریح کرد: روزی که آمدم گفتم من را به هتل پنج ستاره نمی فرستید. من با تجهیزات میدان مین آمده ام. به آینده وزارت نفت امیدوارم. من 22 سال وزیر بوده ام اگر قرار باشد سه ماه بعد از وزارت استعفا دهم باید در سابقه وزارتم 360 بار استعفا داده باشم.

وزیر نفت ادامه داد: من کارم را انجام می دهم و تا الان نیز موفق بوده ام و این زمستان سخت را بدون مشکلی پشت سر گذاشتیم و این از موفقیت های ما بوده است. افزایش صادرات نفت داشته ایم که این نیز موفقیت ما است.

وی ادامه داد: من یک نقل قولی را در یک جمع خصوصی از قول رئیس جمهور گفتم اما شما آن را علنی کردید. اصل داستان این است که نه استعفا داده ام و نه استعفا می دهم. سیاه نمایی هم نبوده است و به دنبال وضعیت خوبی برای کشور هستیم. ما احتیاج به حمایت ملت داریم.

زنگنه همچنین گفت: اظهاراتی که در کمیسیون مطرح کردم استنباطم این بود که هیأت رئیسه کمیسیون قانع شدند البته حق آقای رسایی است که سوال را مطرح کند. مسائل زیادی وجود دارد و باید برای آن وقت بگذاریم و نیاز به کمک شما برای ادامه راهم دارم.

به گزارش مهر در ادامه پس از توضیحات وزیر نفت رسایی اظهار داشت: آقای زنگنه در گزارش کمیسیون که صدای آن هم موجود است گفته است این موضوع را در هیأت دولت مطرح کرده است.

وی افزود: وزیر رفته پول خودمان را گرفته است نرفته توافق نامه ژنو را امضا کند که تمام حق هسته ای و خون شهدایمان را به باد دهد. آقای زنگنه که می گویید باید از تکرار بابک زنجانی ها جلوگیری کنیم شما جلوی کرسنت را بگیر.

وی همچنین درباره استعفای زنگنه گفت: این عین جمله آقای ربیعی است که گفت زنگنه در جلسه هیأت دولت اعلام کرده است دیگر نمی توانم کار کنم اما اکنون شما آن را تکذیب می کنید. چرا این را به من می گویید به آقای ربیعی بگو.

رسایی خطاب به شیخ های اماراتی و آمریکا گفت: اینکه از ملت ما یک آخ بشنوید را به گور خواهید برد ملت ایران کوتاه نمی آید. آقای زنگنه می گوید روزنامه ها اشتباه کرده اند اما اینها همان روزنامه هایی است که روحانی از آنها حمایت می کند.

وی افزود: ما در تا سال 90، 91 صادر کننده نفت بودیم اما اکنون مدیریت آقای زنگنه ما را وارد کننده نفت کرده است.

به گزارش مهر پس از این سخن رسایی مانیتورهای مجلس که تصویر زنگنه را نشان می دادند تعجب وزیر نفت مشاهده شد.

رسایی ادامه داد: سبد کالا عدم صدور ویزا برای نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل و کم سواد خواندن منتقدان توافق نامه ژنو گریه دارد. این حرف اصلی ما است.

رسایی با اشاره به خاطره ای از گریه یکی از وزیران احمدی نژاد در مجلس گفت: آقای لاریجانی آن زمان اعلام کرد هیچ وزیری در مجلس گریه نکرده است چراکه اگر او این کار را می کرد او را از مجلس بیرون می کردیم اگر آقای روحانی گریه کرده است چرا آن را علنی کرده اید اگر قرار است روحانی برای این مسئله گریه کند باید مملکت را دست بچه ها دهیم. زنگنه در بیاناتش دقت کند.