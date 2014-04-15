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۲۶ فروردین ۱۳۹۳، ۱۳:۱۰

قیصی زاده خبر داد:

موانع فعالیت تشکل‌های مردم نهاد در استان بوشهر رفع می شود

موانع فعالیت تشکل‌های مردم نهاد در استان بوشهر رفع می شود

بوشهر-خبرگزاری مهر: مشاور استاندار در امور جوانان گفت: با تاکید استاندار بوشهر فعالیت تشکل‌های مردم نهاد مورد حمایت قرار گرفته و تلاش می شود موانع فعالیت این تشکلها  در استان بوشهر رفع شود.

به گزارش خبرنگار مهر، یونس قیصی زاده روز سه شنبه در جمع سمن ها اظهار داشت: با توجه به اینکه استان بوشهر دارای قابلیت‌های مهمی در زمینه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است  تشکل‌های مردمی باید در حفظ، نگهداری و معرفی آنها همت بگمارنند.

وی با اشاره به اینکه  هدف از تشویق فعال سازی تشکل‌های مردم محور، وابستگی آنها به دولت نیست خاطر نشان کرد: فعال سازی تشکل‌های مردم محور و تشویق علاقمندانی که می‌خواهند در این نهادها فعال شوند از جمله اهداف دولت یازدهم است.

مدیر کل امور بانوان استانداری بوشهر نیزگفت: توسعه و تقویت سازمان های مردم نهاد استان بوشهر ضروری است.

فاطمه دهقان افزود: با توجه به فضای ایجاد شده در دولت تدبیر و امید امیدوارم شاهد رشد و توسعه بیشتر این نهاد ها در کمک به دولت برای رسیدن به اهداف کشور باشیم.

            

کد مطلب 2271309

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