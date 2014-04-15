مخزن کاخ صاحبقرانیه ساماندهی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، توجه به استحکام سازه در بخش نگهداری، توجه به امنیت و موارد حفاظت فیزیکی فضا، دسترسی مناسب بین محل نمایش و مسیر انتقال با فضای نگهداری به لحاظ امنیتی و جلوگیری ازآسیب رسانی به آثار از جمله مواردی است که در انتخاب این فضای جدید مدنظر قرار گرفته شد.

دارا بودن فضایی مطمئن برای پیش بینی خروجی اضطراری جهت انتقال آثار در هنگام وقوع حوادث احتمالی از کوتاهترین مسیر به خارج از معماری کاخ صاحبقرانیه، دارا بودن قابلیت ساختاری لازم جهت لحاظ شرایط الحاقی مناسب حفاظتی نور، دما، رطوبت و تهویه و دارا بودن قابلیت چیدمانی مانند قفسه و کمدهای دیواری جهت کاهش هزینه های راه اندازی مخزن از دیگر عوامل انتخاب فضای جدید هستند.

پس از جمع آوری اشیا نابسامان از اتاقها، سوله و فضاهای نامناسب، ساماندهی حفاظتی آغاز شد که شامل پاکسازی و ضد عفونی، دسته بندی بر اساس ساختار آلی، معدنی و مصنوعی و جدا سازی و در نهایت چیدمان اصولی در فضای جدید بودند.