17 بیماری منتقله از ناقلین دنیا را تحت تاثیر قرار داده اند/ شناخته شده ترین بیماری ناقله

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدمهدی گویا روز سه شنبه در همایش روز جهانی بهداشت با موضوع "گزش کوچک تهدید بزرگ"، که در سالن اجتماعات وزارت بهداشت برگزار شد، گفت: 17 مورد از بیماریهای منتقله از طریق ناقلین، بیماریهای جدی هستند که دنیا را تحت تاثیر قرار داده‌اند و از آنها به عنوان بلای بی سر و صدا یاد می‌شود.

وی با بیان اینکه یک لحظه غفلت می‌تواند فاجعه بار باشد، افزود: بعضی از این بیماریها در حال کنترل شدن است اما این کنترل به شدت شکننده است.

گویا با اشاره به اینکه شناخته شده‌ ترین بیماری ناقله مالاریا است، عنوان کرد: سه میلیارد نفر در دنیا در معرض ابتلا به این بیماری هستند و بیشترین مرگ ومیر در بیماری‌های منتقله از طریق ناقلین مربوط به مالاریا می‌باشد. در کشور ما مرگ و میر به کمتر از هزار نفر رسیده است و این به علت تلاشهایی است که صورت گرفته است.

وی همچنین درباره تب دانگ که نوع دیگری از بیماریهای شایع از طریق ناقلین است، گفت: سازمان جهانی بهداشت سال گذشته برآورد کرده بود که تعداد مبتلایان به این بیماری 150 میلیون نفر باشد اما امسال برآوردها حاکی از آن است که این موارد به 390 میلیارد نفر می‌رسد.

گویا با اشاره به اینکه هر کس مبتلا به این بیماری شود حداقل 19 روز از کار می‌افتد، گفت: در پاکستان 20 میلیون نفر در معرض ابتلا به این بیماری هستند.

وی همچنین با اشاره به بیماری لیشمانیوز گفت: این بیماری آسیب زیادی به صورت می‌زند و زشتی آن تا آخر عمر باقی می‌ماند. کل منطقه مدیترانه شرقی درگیر این بیماری هستند و روز به روز تعداد مبتلایان در حال افزایش است.

گویا همچنین با اشاره به بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو گفت: این بیماری با مرگ و میر بسیار بالا همراه است و کادرهای بهداشتی با کوچکترین خطا ممکن است خود مبتلا به این بیماری شوند.

وی با تاکید بر اینکه این بیماری در دام‌ها بی سر و صداست، گفت: باید اقدامات کنترلی صورت بگیرد زیرا این بیماری به راحتی قابل انتقال به انسان است.

رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت در ادامه با بیان اینکه چهار بیماری اشاره شده در کشور ما بیشتر رایج است، گفت: 50 درصد مردم دنیا در معرض ابتلا به این بیماری‌ها هستند و سالانه یک میلیون نفر در اثر ابتلا می‌میرند. بیشترین خسارت‌ها در مناطق فقیرنشین و جاهایی که بهداشت رعایت نمی شود و زباله به درستی جمع آوری نمی‌شود رخ می‌دهد.

وی با تاکید بر اینکه کنترل بیماریهای منتقله از ناقلین پیچیده بوده و واکسن ندارد، گفت: رفتارهای انسان به شدت در کنترل این بیماریها تاثیرگذار است و باید 24 ساعته به مردم آموزش داده شود.

گویا همچنین با اشاره به اینکه تب دانگ در کشور ما جدی نشده است، اعلام کرد: قریب به دو سال است که روی این موضوع کار می‌کنیم و مدیون زحمات وزارتخانه‌های قبلی هستیم.

وی با بیان اینکه در 50 سال گذشته موارد ابتلا به این بیماری در اثر شهرسازی‌های بی رویه، کنترل‌های نامناسب اقلیمی و غیره بسیار زیاد شده است، گفت: اگر وزارتخانه حمایت کند می‌توانیم از همین الان امیدوار باشیم که این بیماری را تحت کنترل دقیق خود دربیاوریم.

گویا با تاکید بر اینکه سلامت انسان از سلامت دام جدا نیست، خاطرنشان کرد: در کل منطقه اروپا نظام سلامت یکپارچه شده است. سازمانهای ما باید برنامه‌های مشترک داشته باشند. ما نیاز داریم مردممان آموزش موثر و گسترده ببینند.

وی افزود: ما نیاز به منابع مالی بیشتر و راهبردهای ویژه برای دسترسی به اقشاری داریم که دسترسی به آنها دشوار است.