احمد عطارنیا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه 203 آموزشگاه آزاد فنی و حرفهای در سطح استان قم فعال هستند، گفت: در سال 92 در آموزشگاههای آزاد استان، هزار و 778 دوره آموزشی دایر شده که در هزار و 488 دوره کارآموزان ثبت نام کرده و مشغول به آموزش شدهاند.
وی بیان کرد: فنی و حرفه ای در مراکز ثابت دولتی، ندامتگاهها، دانشگاهها، روستاها، تیمهای سیار، پادگانها و غیره نیز در حال ارائه آموزشهای مورد نیاز است و برنامه جامعی برای سال 93 را ترسیم کرده است.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان قم گفت: طی سال گذشته 468 مورد بازرسی از روند فعالیت آموزشگاههای آزاد به عمل آمده است.
وی بیان کرد: آموزشگاههای آزاد فنی و حرفهای توسط بخش خصوصی و با کسب مجوز از سازمان و بر اساس استانداردهای مهارت آموزش و شهریه مصوب سازمان آموزش فنی و حرفهای و تامین عوامل آموزشی واجد شرایط نسبت به برگزاری دورههای آموزش فنی و حرفهای اقدام میکنند.
وی در خصوص مراکز آموزش فنی و حرفهای دولتی افزود: هشت مرکز دولتی در قم فعال هستند که شامل سه مرکز خواهران مرکز شماره سه انقلاب، مرکز شماره 2 حضرت معصومه(س) در خیابان باجک و مرکز امام رضا(ع) در پردیسان و یک مرکز دو منظوره نبوت در انتهای نیروگاه و چهار مرکز برادران می شود.
عطارنیا در خصوص صدور مجوز تاسیس آموزشگاههای فنی و حرفهای آزاد افزود: برای تاسیس آموزشگاههای فنی و حرفهای آزاد از مرحله صدور پروانه تأسیس تا مرحله مدیریت اعمال نظر با فنی و حرفهای است.
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