اساسی ترین بحث خرید گندم پرداخت به موقع وجه آن به کشاورزان است

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجید موسوی شامگاه دوشنبه در جلسه ستاد برداشت و خرید گندم با حضور مسئولان بخش کشاورزی، ادارات و ارگان های مرتبط با خرید، اساسی ترین بحث خرید گندم را پرداخت به موقع وجه آن به کشاورزان عنوان کرد و افزود: تمهیدات لازم باید از سوی بانک عامل اندیشیده شده است.

وی گفت: همه مسئولان بخش کشاورزي و دستگاه هاي مرتبط استان، براي خريد حداکثری گندم مازاد بر نياز کشاورزان تمهیدات لازم اندیشیده شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با توجه به بحث امنیت غذایی و اهمیت گندم برای کشور از عزم جدی همه مسئولان در سطح استان برای خرید حداکثری گندم در سالجاری خبر داد و گفت: به لحاظ اهمیت موضوع مدیران جهاد کشاورزی سطح استان جلسه ستاد برداشت و خرید گندم هر شهرستان را در اسرع وقت با محوریت فرمانداران شهرستان ها تشکیل دهند تا تمهیدات لازم برای خرید اندیشیده شود.

موسوی از همه دستگاه های مرتبط با خرید گندم خواستار تعامل و همکاری برای این امر مهم شد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان نیز در این نشست از اجرای طرح مشترک با سازمان بسیج مهندسین برای تعیین کارشناس ناظر بر کارکرد کمباین ها خبر داد و افزود: هدف گیری سازمان در این طرح کاهش 5-3 درصدی ریزش گندم در هنگام برداشت است که کارشناسان ناظر گندم نیز در این کار مشارکت خواهند داشت.

مدیر کل غله استان سمنان نیز در این جلسه از آمادگی لازم برای خرید گندم طی سالجاری خبر داد و افزود: برای خرید گندم استان و سایر گندم های تحویلی به استان 285 هزار تن ظرفیت انباری (سازمان غله و کارخانجات آرد) وجود دارد.

محمد باقر منوچهری از پائین بودن قیمت خرید گندم و تامین نقدینگی به عنوان دو مشکل اساسی خرید گندم در سال گذشته ذکر کرد و افزود: بحمدالله در سالجاری این مشکل مرتفع شده است.

علی اکبر افضلی مدیر سازمان تعاون روستایی استان سمنان نیز از تدارک 40 مرکز خرید در سطح استان به ویژه در مناطق حساس و هم جواز با سایر استان ها خبر داد و گفت: سازمان تعاون روستایی در سالجاری با آمادگی کامل برای خرید گندم مازاد برنیاز کشاورزان اقدام خواهند کرد.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان نیز از وجود بیش از 39 هزار هکتار گندم در استان خبر داد و گفت: برآورد می شود در سال جاری 109هزار تن گندم در استان تولید شود و گندم مازاد با نرخ10500 ریال خرید شود.

امیر رضوی تصریح کرد: برای سهولت در امر برداشت علاوه بر کمباین های بومی تعداد 200 دستگاه از سایر استان ها نیز تامین خواهد شد.

وی حداکثر افت مفید برای خریدگندم را 10 و افت غیر مفید را هفت درصد اعلام کرد و افزود: به لحاظ شرایط آب و هوایی به ویژه در مناطق دیم خیز حداکثر رطوبت گندم نیز برای استان سمنان 14درصد منظور شده است.

در این جلسه از سوی دیگر اعضای جلسه به موضوعاتی ازجمله برداشت صحیح و نظارت جدی به کار کمباین ها، ایجاد مراکز خرید در مناطق مهم استان، مبارزه با عوامل خسارت زا در گندم، تامین سوخت مورد نیاز در زمان برداشت، لزوم دریافت کارت معاینه فنی از سوی کمباین دار ها ، همکاری برای سهولت در جابجایی کمباین ها و ... اشاره شد.