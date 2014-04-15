کتابخانه سازی در البرز نیازمند بسیجی عمومی است

حجت الاسلام محمد تقی ناطقی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به کمبود کتابخانه های عمومی در استان البرز اظهار داشت: ساخت کتابخانه عمومی و جبران کمبودها به عزمی عمومی و مشارکت گسترده افراد خیر و نیکوکار نیاز دارد و دولت به تنهایی نمی نواند جوابگوی نیازها باشد.

وی گفت: اگر بخواهیم فرهنگ کتابخوانی را در جامعه گسترش دهیم باید کتابخانه تاسیس کنیم و تاسیس کتابخانه نیز مستلزم عزم و بسیج عمومی است. لذا افراد خیر و نیکوکاری که از توانایی مالی برخوردارند با مشارکت در ساخت کتابخانه ضمن انجام کاری بسیار ارزشمند،گامی بلند در اعتلا و ارتقاء کتابخوانی در کشور بردارند.

این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه کتاب سرمایه یک ملت است، اظهار داشت: باید با ساخت کتابخانه ها در حفظ و نگهداری این سرمایه بزرگ کشور تلاش کرده و آن را به نسل های بعد انتقال دهیم. کتاب آیینه یک ملت است که حقایق بسیاری را در دل خود جای می دهد و می توان آن را قرنها نگهداری کرد.

کتاب سرمایه یک ملت است

امام جمعه ساوجبلاغ گفت: ما در کشورمان افراد خیر و نیکوکار فراوانی داریم که باید با اطلاع رسانی و گفتن از کمبودها و نیازها حضور آنان را در اقدامات خیرخواهانه متعددی شاهد باشیم؛ همانگونه که مدارس فراوانی با مشارکت و حمایت خیران ساخته شد و بسیاری از دانش آموزان به ویژه در مناطق محروم هم اکنون در این مدارس به تحصیل علم و دانش مشغولند.

وی ایرانیان را مردمانی منحصر به فرد توصیف کرد و اظهار داشت: این مردم بارها ثابت کرده اند که در پای دین و فرهنگ شان و در پای اعتقادشان تا پای جان می ایستند. آنها هشت سال بی وقفه از کشور دفاع کردند و از جانشان گذشتند، مال که دیگر سهل الوصول تر است.