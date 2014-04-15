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۲۶ فروردین ۱۳۹۳، ۱۵:۱۰

حجت الاسلام ناطقی در گفتگو با مهر:

کتابخانه سازی در البرز نیازمند بسیجی عمومی است

کتابخانه سازی در البرز نیازمند بسیجی عمومی است

کرج - خبرگزاری مهر: امام جمعه شهرستان ساوجبلاغ با بیان اینکه جبران کمبود کتابخانه های عمومی در استان البرز نیازمند بسیجی عمومی است، از افراد خیر و نیکوکار دعوت کرد با مشارکت در ساخت کتابخانه گامی ارزشمند در راه اعتلای فرهنگ جامعه بردارند.

حجت الاسلام محمد تقی ناطقی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به کمبود کتابخانه های عمومی در استان البرز اظهار داشت: ساخت کتابخانه عمومی و جبران کمبودها به عزمی عمومی و مشارکت گسترده افراد خیر و نیکوکار نیاز دارد و دولت به تنهایی نمی نواند جوابگوی نیازها باشد.

وی گفت: اگر بخواهیم فرهنگ کتابخوانی را در جامعه گسترش دهیم باید کتابخانه تاسیس کنیم و تاسیس کتابخانه نیز مستلزم عزم و بسیج عمومی است. لذا افراد خیر و نیکوکاری که از توانایی مالی برخوردارند با مشارکت در ساخت کتابخانه ضمن انجام کاری بسیار ارزشمند،گامی بلند در اعتلا و ارتقاء کتابخوانی در کشور بردارند.

این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه کتاب سرمایه یک ملت است، اظهار داشت: باید با ساخت کتابخانه ها در حفظ و نگهداری این سرمایه بزرگ کشور تلاش کرده و آن را به نسل های بعد انتقال دهیم. کتاب آیینه یک ملت است که حقایق بسیاری را در دل خود جای می دهد و می توان آن را قرنها نگهداری کرد.

کتاب سرمایه یک ملت است

امام جمعه ساوجبلاغ گفت: ما در کشورمان افراد خیر و نیکوکار فراوانی داریم که باید با اطلاع رسانی و گفتن از کمبودها و نیازها حضور آنان را در اقدامات خیرخواهانه متعددی شاهد باشیم؛ همانگونه که مدارس فراوانی با مشارکت و حمایت خیران ساخته شد و بسیاری از دانش آموزان به ویژه در مناطق محروم هم اکنون در این مدارس به تحصیل علم و دانش مشغولند.

وی ایرانیان را مردمانی منحصر به فرد توصیف کرد و اظهار داشت: این مردم بارها ثابت کرده اند که در پای دین و فرهنگ شان و در پای اعتقادشان تا پای جان می ایستند. آنها هشت سال بی وقفه از کشور دفاع کردند و از جانشان گذشتند، مال که دیگر سهل الوصول تر است.

 

کد مطلب 2271354

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