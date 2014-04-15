آثار هنری باید انتقال دهنده ارزش ها به مخاطب باشند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید یحیی جعفری پیش از ظهر سه شنبه در دیدار با جمعی از هنرمندان کرمانی به مناسبت هفته هنر انقلاب اسلامی گفت: امروز دشمن در پی راهی برای ضربه زدن به جوانان از لحاظ فرهنگی است.

آیت الله جعفری بر لزوم تعمیق مفاهیم دینی در جامعه تاکید و تصریح کرد: عمل به دستوراتی که در دین مبین اسلام داده شده است انسان را به سوی سعادت و کامیابی هدایت می کند.

وی با اشاره به اینکه جوانان ما باید بیش از پیش با اسلام مانوس شده و با معنای دین آشنا شوند، افزود: جنایاتی که امروز به دست تکفیری ها و سلفی ها به نام اسلام در سوریه انجام می شود توطئه دشمنان بوده و قصد تخریب چهره اسلام را دارند.

امام جمعه کرمان با تاکید بر اینکه دین باید از طریق اهل بیت (ع) اخذ شود، اذعان داشت: رفتار و سیره امامان ما بهترین الگو راهنما برای مسلمانان است.

ترویج آموزه های دینی نیاز کنونی جامعه

آیت الله جعفری ترویج آموزه های دینی را نیاز کنونی جامعه دانست و یادآور شد: باید با پیاده کردن اسلام حقیقی و راستین توطئه های دشمنان برای ضربه زدن به اسلام را خنثی کرده و افراد آزادی خواه و حق طلب را به سوی دین مبین اسلام هدایت کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان گفت: باید تعلیمات دینی، پیامبر عظیم الشان اسلام (ص) و ائمه اطهار (ع) را برای همگان بیان کنیم.

آیت الله جعفری با تاکید بر لزوم ترویج اسلام ناب محمدی تاکید کرد: نباید مطالب و مسائلی را به غلط به نام اسلام و دین بیان کنیم.

برنامه های ماهواره ای زمینه انحراف افراد را فراهم می کنند

وی به عواقب سوء برنامه های ماهواره ای اشاره کرد و گفت: برخی از این برنامه ها به حدی مضر و خطرناک هستند که می توانند باعث انحراف افراد شوند.

امام جمعه کرمان اذعان داشت: در خصوص ماهواره نیز در کنار برنامه های مفید که بعضا دارد برنامه های به شدت مخربی نیز دارد که دشمنان برای جنگ فرهنگی در اختیار جوانان قرار می دهند.

آیت الله جعفری تصریح کرد: اکنون در عصری به سر می بریم که انواع وسایل در اختیار افراد جامعه قرار دارد و مردم خود تصمیم می گیرند که استفاده ای مفید و درست از این امکانات داشته باشند یا با استفاده نادرست از آنها به خود جامعه ضربه بزنند.

وی ادامه داد: باید سعی شود از نعماتی که در اختیار ما قرار گرفته شده است بهترین بهره را ببریم.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان در ادامه به هفته هنر انقلاب اسلامی اشاره و تصریح کرد: حوزه هنری مفاهیم دینی را در قالب هنر به مخاطبان خود ارائه می دهد و هنر یکی از تاثیرگذارترین ابزار در دنیای امروز است.

وی تاکید کرد: کارهای هنری باید پرمختوا و غنی بوده و بتوانند انتقال دهنده ارزش ها به مخاطب خود باشند.