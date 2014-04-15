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۲۶ فروردین ۱۳۹۳، ۱۳:۲۹

با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی؛

امکان شرکت فرهنگیان دارای مدرک معادل در آزمونهای مقاطع بالاتر فراهم شد

امکان شرکت فرهنگیان دارای مدرک معادل در آزمونهای مقاطع بالاتر فراهم شد

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن اعلام خبر تصویب «اصلاح ماده واحده امکان شرکت نمودن فرهنگیان دارای مدرک معادل در آزمون‌های ورودی مقاطع بالاتر» در شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: این مصوبه به منظور اجرا توسط رییس‌جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مخبر دزفولی در ادامه تصریح کرد: آن دسته از فرهنگیانی که دارای مدرک معادل فوق دیپلم و یا مدرک معادل کارشناسی هستند؛ پس از ارزشیابی مدارک آنها، نسبت به مدارک معادل کاردانی؛ 70 تا 75 درصد و کارشناسی 60 تا 65 درصد واحدهای گذرانده شده، پذیرفته می‌شود.

وی افزود: تحصیل این اشخاص در مقاطع تحصیلی بالاتر که قبول شده‌اند، مشروط به جبران کسری واحدهای درسی خود در مدت زمان معین مندرج در آیین‌نامه اجرایی این ماده واحده، است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد: این مصوبه صرفاً شامل کسانی می‌شود که در آزمون مقاطع تحصیلی بالاتر ( کارشناسی و کارشناسی ارشد) شرکت کرده و پذیرفته شده‌اند.

مخبر دزفولی گفت: قبولی نامبردگان در دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی در مدت زمان مشخص مندرج در آیین نامه اجرایی این ماده واحده، ذخیره خواهد شد.

عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران گفت: جبران کسری واحدهای پذیرفته‌شدگان صرفاً در دانشگاه‌های وابسته به وزارت آموزش و پرورش (شهید رجایی و فرهنگیان) امکان پذیر خواهد بود.

مخبر دزفولی در پایان خاطرنشان کرد: آیین‌نامه اجرایی این ماده واحده، با همکاری وزارتین آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس محورهای تعیین شده به تصویب خواهد رسید.

کد مطلب 2271382

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