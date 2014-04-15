دشمنان امروز از هر حربه ای برای ضربه زدن به نظام و انقلاب استفاده می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار بهمن ریحانی ظهر سه شنبه در ششمین جشنواره استانی حضرت علی اکبر (ع) و روز جوان که در حسینیه ثارالله سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه و با حضور فرماندهان نواحی مختلف استان برگزار شد، اظهار داشت: بیشتر سعی و تلاش دشمن برای ضربه زدن به نظام و انقلاب گرفتن اعتقاد جوانان است.

وی خاطرنشان کرد: دشمنان امروز به خوبی به این مسئله پی برده اند که جوانان اصلی ترین سرمایه های انقلاب و نظام جمهوری اسلامی هستند به همین خاطر مدت هاست که در حال طراحی برنامه های مختلف برای انحراف ذهن جوانان از مسائل اصیل و ارزشی انقلاب و اسلام هستند تا این سرمایه را از نظام بگیرند.

سردار ریحانی یادآور شد: امروز کشورمان در شرایط بسیار حساسی قرار دارد و دشمنان انقلاب به دنبال هر فرصتی می گردند تا از نظر اعتقادی، اقتصادی و فرهنگی به کشور ضربه و مردم را دلسر کنند.

وی گفت: استقامت ملت ایران باعث شده تا دشمنان جری تر از قبل شوند و آن ها را به شدت نگران و مظطرب ساخته است بنابراین باید با اقتدار همین راه را ادامه دهیم و مطئن باشیم که دشمنان کاری از دستشان ساخته نخواهد بود.

جانشین فرماندهی سپاه حضرت نبی اکرم (ص) کرمانشاه به جایگاه ایران از نظر تولید علم در سطح جهان اشاره کرد و گفت: امروز ایران در زمینه تولید علم کشور یازدهم دنیا و در خاور میانه دارای جایگاه اول است و همین موضوع به خوبی نشان می دهد ایران با وجود تمامی تحریم ها و فشارهای دشمنان توانسته به خوبی راه پیشرفت و اقتدار خود را دنبال کند.

سردار ریحانی در پایان از جوانان خواست تا با تقویت معنویات درونی خود و پیروی از ولایت فقیه شرایط ناامیدی هرچه بیشتر دشمنان را فراهم و بر اقتدار نظام و انقلاب اسلامی بیفزایند.

گفتنی است؛ در پایان این مراسم از سربازان نمونه استانی در سطح کلیه نواحی تابعه سپاه حضرت نبی اکرم (ص) با اهداء لوح تقدیر و هدایایی تقدیر به عمل آمد.