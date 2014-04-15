دانشگاهیان فرماندهان جنگ نرم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یعقوب‌علی نظری پیش از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاحیه کارگاه آموزشی جنگ نرم در دانشگاه بیرجند اظهار کرد: در هر جنگی فرماندهان جلودار هستند و امروز در جنگ نرم اساتید دانشگاه از فرماندهان و دانشجویان افسران جنگ نرم بوده که باید بیشتر از گذشته در سالی که بنام فرهنگ و اقتصاد است وارد میدان شوند.

وی افزود: شما اساتید و دانشجویان باید همچون رزمندگان اسلام جلودار بوده و دشمنان و راه های ورود آنان را شناسایی کرده و با مدیریت خود با آن مقابله کنید.

سردار نظری تصریح کرد: امروزه جنگ نرم بسیار سخت تر از جنگ میدانی است چون دشمن با ابزار های گوناگون و در لباس‌های مختلف وارد می‌شود و می‌بایست بسیار با فکر و اندیشه جلو دشمن ایستاد.

وی در ادامه به موضوع فرهنگ اشاره و اظهار داشت: فرهنگ یک اصل در جامعه است که اگر فرهنگ ایرانی و اسلامی در کشور نهادینه شود و آنچه که دین وقرآن از ما خواستند به آن عمل کنیم دیگر شاهد هیج گونه مشکلاتی در حوزه اقتصاد، سیاست، فرهنگ و غیره نخواهیم بود.

اصلاح فرهنگ بر اصلاح اقتصاد کشور ارجحیت دارد

سردار نظری با بیان اینکه قبل از اینکه اقتصاد کشور درست شود باید فرهنگ کشور درست شود، افزود: باید در کشور در تمامی زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و غیره با همت جهادی به مشکل فرهنگ در آن زمینه پرداخته شود.

مسئول بسیج دانشجویی خراسان جنوبی نیز در کارگاه جنگ نرم اساتید گفت: اساتید حاضر در این کارگاه چهره‌های شاخص و برجسته کشوری هستند.

حسینی با اشاره به اینکه کارگاه جنگ نرم اساتید در چهار کارگروه فعالیت می کند، افزود: این کارگاه در چهار کارگروه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به مدت سه روز فعالیت می کند.

جنگ نرم نوعی جنگ جدید است

وی بیان کرد: در این دوره بیش از 500 نفر از اساتید دانشگاه های مختلف سراسر کشور ثبت نام کردند که در حال پیوستن به این کارگاه هستند.

حسینی با اشاره به اینکه جنگ نرم نوعی جنگ جدید است، گفت: در این جنگ به‌ جای استفاده از ابزار جنگی سخت از ابزار‌ی رسانه ای که بر فرهنگ و اندیشه یک ملت تأثیرگذار است استفاده می‌شود که کاری سخت تر و پیچیده تر است.

وی با بیان اینکه امروزه در جنگ نرم با وجود تلاش‌های فراوان هنوز مشکلاتی وجود دارد، تصریح کرد: برای موفقیت در این عرصه نیازمند عزم ملی و همت جهادی با یک استراتژی درست هستیم.

مسئول بسیج دانشجویی خراسان جنوبی ارتقای توانمندی اساتید و نخبگان دانشگاه‌ها در مواجه با اشکال مختلف جنگ نرم، سازماندهی و آماده‌سازی نیروهای متخصص و هوشمند در دانشگاه‌های کشور، عملیاتی‌کردن رهنمودهای رهبری، ارتقای توانمندی تئوریک اساتید جنگ نرم و فراگیری مهارت اساتید در تحلیل برآورد جنگ نرم متناسب با محیط‌های مختلف را از اهداف برگزاری این کارگاه عنوان کرد.

خودباختگی روشنفکران در حوزه آموزش از موانع مقابله با جنگ نرم است

حسینی شناخت درست از تحولات سیاسی جهان و منطقه، هوشمندی سیاسی در مواجه با مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، تعمق معرفت و بصیرت سیاسی اساتید جنگ نرم را از دیگر اهداف کارگاه جنگ نرم دانست.

وی یادآور شد: عدم برنامه‌ریزی جامع و همه‌جانبه‌نگر، عدم تحقق زمینه‌ها و زیرساخت‌های فرهنگی، سیاست‌های تدافعی و شتاب‌زده، خودباختگی روشنفکران در حوزه آموزش از موانع مقابله با جنگ نرم است که باید برای رفع آن تلاش کرد.

حسینی بیان کرد: در این کارگاه کلیه نظرات و اندیشه های اساتید جمع آوری می شود و در روز پایانی در مراسم اختتامیه به آن موضوعات پرداخته می شود.

این کارگاه با حضور اساتیدی از سراسر استان و اساتیدی دعوت شده از دانشگاه امام حسین(ع) به مدت سه روزاز 26 فروردین تا 28 فروردین ماه در دانشگاه بیرجند برگزار می شود.

در این جلسه دیانی به عنوان رئیس جدید بسیج اساتید استان خراسان جنوبی معرفی شد.