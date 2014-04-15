لزوم استفاده از توان تصمیم گیری بانوان در بخش های مختلف

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا شهبازی قبل از ظهر سه شنبه در کارگروه امور بانوان استان در استانداری گفت: اقتصاد مقاومتی بسیار حائز اهمیت خواهد بود که در کنار برنامه های متنوع شبکه در کنار موضوع کمی برنامه ها که حدود 900 برنامه است که متشکل از چند برنامه شاخص می باشد به سمت و سویی برویم که در طول استان شاهد تاثیرگزاری آن در جامعه باشیم.

شهبازی ادامه داد: خانواده به عنوان یکی از کوچکترین واحدهای اجتماعی، پایه و اساس ساختار هر جامعه ای محسوب می گردد و نقش زن فراتر از آن است که بتوانیم در عمل از تاثیرات و حضور بانوان در جامعه استفاده کنیم و فرصت های بیشتری را در اختیار زن قرار دهیم.

معاون سیاسی استاندار زنجان با اشاره به تصمیم گیری های صورت گرفته در کارگروه ها افزود: هفته زن فرصت خوبی است که امسال بیشترین فعالیت را در خانواده و نقش زن و غربالگری در بهزیستی صورت بگیرد.

شهبازی در حوزه ی مطالعات و پژوهش طلاق و ازدواج افزود و گفت:به دلیل اینکه استان زنجان فرهنگ غنی دارد، باید آمار طلاق را ریشه یابی کنیم و نقش سازمان های مردم نهاد و حضور دانشگاهیان در موسسه های مردم نهاد بسیار حائذ اهمیت است.

وی به مهمترین برنامه شاخص امسال پرداخت و گفت: ارزیابی از دانشگاههای اجرایی که فعالیت های ملموس و موثر در حوزه زنان و برجسته کردن نقش زنان در استان صورت می گیرد.