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۲۶ فروردین ۱۳۹۳، ۱۳:۵۱

تقدیر دبیرکل جمعیت هلال احمر از امدادگران نوروزی

تقدیر دبیرکل جمعیت هلال احمر از امدادگران نوروزی

دبیر کل جمعیت هلال احمر در پیامی از زحمات و تلاش داوطلبان، امدادگران، جوانان و کارکنان فعال جمعیت سراسر کشور در طرحهای نوروزی، تشکر و قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن پیام دکتر سید احمد موسوی آمده است: «نظر به اجرای موفق طرح های نوروزی سازمان های امداد و نجات، جوانان و داوطلبان در نوروز سال ۱۳۹۳ در سراسر کشور، بر خود لازم می دانم از تمامی خیرین، نیکوکاران، پزشکان، پیراپزشکان، امدادگران، نجاتگران، جوانان، داوطلبان و همچنین کارکنان خدوم جمعیت هلال احمر که در طرحهای یاد شده نهایت سعی و تلاش خود را در امر خدمت رسانی به هم نوع و اقدامات بشردوستانه بکار گرفته و توانسته اند خدمات ارزنده ای را به مردم عزیز کشورمان ارائه کنند، تقدیر و تشکر کرده و از خداوند متعال سعادت و سلامت روز افزون را برای آنان خواستارم»

کد مطلب 2271411

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