تقدیر دبیرکل جمعیت هلال احمر از امدادگران نوروزی

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن پیام دکتر سید احمد موسوی آمده است: «نظر به اجرای موفق طرح های نوروزی سازمان های امداد و نجات، جوانان و داوطلبان در نوروز سال ۱۳۹۳ در سراسر کشور، بر خود لازم می دانم از تمامی خیرین، نیکوکاران، پزشکان، پیراپزشکان، امدادگران، نجاتگران، جوانان، داوطلبان و همچنین کارکنان خدوم جمعیت هلال احمر که در طرحهای یاد شده نهایت سعی و تلاش خود را در امر خدمت رسانی به هم نوع و اقدامات بشردوستانه بکار گرفته و توانسته اند خدمات ارزنده ای را به مردم عزیز کشورمان ارائه کنند، تقدیر و تشکر کرده و از خداوند متعال سعادت و سلامت روز افزون را برای آنان خواستارم»