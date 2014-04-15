ارتش جمهوری اسلامی وابستگی ها را کمرنگ کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، دریادار خرداد حکیمی پیش از ظهر سه شنبه در نشست با خبرنگاران به مناسبت 29 فروردین روز ارتش گفت: ارتش در روزگاران گذشته نظم خاصی نداشته است و با وجود مستتشاران خارجی، کاملا وابسته بوده و حافظ منافع کشورهای خارجی بوده است.

وی اظهار داشت: ارتش جمهوری اسلامی ایران با کمرنگ کردن وابستگی ها و اتکا به نیروهای متخصصف به ارتقای خوبی دست یافته است.

وی با دسته بندی ارتش اسلامی به سه گروه، گفت: ارتش قبل از انقلاب با تشکیل هسته های انقلابی، به قیام حضرت امام راحل کمک کرد و در دوران انقلاب نیز به نحوی که شایسته ارتش اسلامی بود، حمایتهای بی شائبه ای را از انقلاب و پشتیبانی از انقلاب کرد.

دریادار حکیمی گفت: در این راستا فرماندهی حضرت امام منحصر بفرد بود و در اولین فرمان نظامی فرمودند ارتش باید بماند و با همه سنگ اندازیهای مختلف، در 28 فروردین حکم ماندن ارتش را ابلاغ کردند.

فرمانده دانشگاه دریایی امام خمینی (ره) نوشهر افزود: ما می توانیم با ارتش اسلامی باعث پیشرفت و بالندگی انقلاب شویم.

وی درباره پیوند مردم با ارتش گفت: مردم ارتش را از خود می دانند و این امر باعث بالندگی ارتش است و ما دریانوردان آرامگاه ابدی خود را همانند شهدای نیروی دریایی، خلیج فارس می دانیم.

وی با اشاره به نقش سیاسی حامیان در اوایل انقلاب گفت: در زمان پس از انقلاب برخی کسانیکه که خود را انقلابی می دانستند دچار اشتباه بزرگی شدند که یکی از خیانتهای بزرگ، بخشش یکساله خدمت سربازی بود که باعث خالی شدن زودهنگام پادگان شد.

دریادار حکیمی، شعار انحلال ارتش در اوایل انقلاب از دیگر خیانتها بود که با تیزبینی حضرت امام راحل به بن بست رسید.

وی با اشاره به تهدیدهای دشمنان نسبت به خاک ایران گفت: با آموزش دینی، نظامی و فرهنگی به پرسنل خود و تخصصی کردن ابزار و تجهیزات دفاعیف جواب محکمی با یاوه گویی هی دشمنان خواهیم داد.

وی با گرامیداشت شهیدان نیروی دریایی گفت: شهیدان سرافراز نیروی دریایی در ناوچه های سهند، جوشن و سبلان ترسیم زیبایی از رشاد و شهادت آفریندند و باید از راهشان پیروی کنیم.