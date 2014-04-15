لزوم رعایت حقوق ارباب رجوع/استقلال قضات از الویت های دادگستری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد افضلی مقدم پیش از ظهر سه شنبه در آیین معارفه خود به عنوان دادستان بم، گفت: توجه به اصل استقلال قاضی، حفظ کرامت انسانی، ایجاد ارتباط و تعامل با دستگاه ها برای خدمت به همشهریان، توجه به حقوق عمومی و بیت المال و استفاده از رهنمودهای امام جمعه بم از دیگر اولویت های کاری ام در این مسئولیت خواهد بود.

وی تصریح کرد: افرادی که به دستگاه قضایی مراجعه می کنند، این دستگاه را آخرین پناه خود می دانند و در بدو ورود نگاهشان به نحوه برخورد قاضی است.

دادستان بم با تاکید بر لزوم رعایت حقوق ارباب رجوع، عنوان کرد: اگر مشکلی از ارباب رجوع حل نمی کنیم نباید دردی به دردهای او اضافه کنیم.

افضلی مقدم ایجاد محیطی امن برای مردم با اجرای قانون و برخورد قانونی با افراد خاطی را از اولویت های کاری این مجموعه برشمرد و گفت: امیدوارم خدمتگزار خوبی برای مردم خوب دارالصابراین، خانواده های شهدا، جانبازان و ایثارگران باشم.

در این آیین از خدمات محمدرضا سنجری دادستان سابق بم نیز تجلیل شد.