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۲۶ فروردین ۱۳۹۳، ۱۴:۱۶

افضلی مقدم:

لزوم رعایت حقوق ارباب رجوع/استقلال قضات از الویت های دادگستری است

لزوم رعایت حقوق ارباب رجوع/استقلال قضات از الویت های دادگستری است

کرمان - خبرگزاری مهر: دادستان عمومی و انقلاب بم بر لزوم رعایت حقوق ارباب رجوع تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد افضلی مقدم پیش از ظهر سه شنبه در آیین معارفه خود به عنوان دادستان بم، گفت: توجه به اصل استقلال قاضی، حفظ کرامت انسانی، ایجاد ارتباط و تعامل با دستگاه ها برای خدمت به همشهریان، توجه به حقوق عمومی و بیت المال و استفاده از رهنمودهای امام جمعه بم از دیگر اولویت های کاری ام در این مسئولیت خواهد بود.

وی تصریح کرد: افرادی که به دستگاه قضایی مراجعه می کنند، این دستگاه را آخرین پناه خود می دانند و در بدو ورود نگاهشان به نحوه برخورد قاضی است.

دادستان بم با تاکید بر لزوم رعایت حقوق ارباب رجوع، عنوان کرد: اگر مشکلی از ارباب رجوع حل نمی کنیم نباید دردی به دردهای او اضافه کنیم.

افضلی مقدم ایجاد محیطی امن برای مردم با اجرای قانون و برخورد قانونی با افراد خاطی را از اولویت های کاری این مجموعه برشمرد و گفت: امیدوارم خدمتگزار خوبی برای مردم خوب دارالصابراین، خانواده های شهدا، جانبازان و ایثارگران باشم.

در این آیین از خدمات محمدرضا سنجری دادستان سابق بم نیز تجلیل شد.

کد مطلب 2271443

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