افت نیم تا سه درصدی نرخ اوراق گواهی مسکن

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان معاملات امروز فرابورس 118.6 میلیون ورقه به ارزش 1187 میلیارد ریال در 42 هزار و 532 نوبت مبادله شد و شاخص فرابورس با افزایش 2.64 درصدی معادل 18.67 واحد بر روی عدد 725 واحد ایستاد.

در جریان معاملات روز ‌سه‌شنبه فرابورس، سرمایه‌گذاران 118.6 میلیون اوراق را به ارزش 1187 میلیارد ریال داد و ستد کردند.

بر این اساس بیشترین حجم معاملات به داد و ستد 14.37 و 10.41 میلیون سهم بانک دی و سرمایه‌گذاری مسکن تهران اختصاص یافت و بیشترین ارزش معاملات نیز توسط تولید برق عسلویه مپنا و پالایش نفت تهران به ترتیب با 48.9 و 47.2 میلیارد ریال ثبت شد.

سبحان دارو، بیمه سامان، پتروشیمی مارون و افرانت بیشترین افزایش قیمت را داشتند و نمادهای بیمه «ما»، حق تقدم گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان، حق تقدم سرمایه‌گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان و مهندسی ساختمان تاسیسات راه‌آهن نیز با بیشترین کاهش قیمت مواجه شدند.

از سوی دیگر در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس و در بخش ETF، 175 هزار و 823 واحد سرمایه‌گذاری صندوق قابل معامله اطلس داد و ستد شد و در بازار اوراق با درآمد ثابت هم شاهد دست به دست شدن 200 هزار برگه اجاره سامان بودیم.

قیمت اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن نیز امروز با کاهش نیم تا 3 درصدی همراه بود و از 673 تا 695 هزار ریال نوسان داشت.