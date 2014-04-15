امنیت اخلاقی خط قرمز پلیس در جزیره کیش است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین دهکی ظهر سه شنبه در چهارمين نشست اعضاي ستاد امر به معروف و نهي از منكر جزيره كيش كه در صداوسيماي مركز كيش برگزار شد، با بيان اینکه امنيت و آرامش مردم جزيره زيباي كيش بويژه در حوزه امنيت اجتماعي و اخلاقي خط قرمز پليس است افزود: اگر افرادي بخواهند با رفتار خارج از عرف و شرع و با تخطي از قانون ، به نوعي از خطوط قرمز تعريف شده جامعه عبور کنند ، پليس عبور از اين خط قرمزها را تحمل نمي‌كند وبرابر قانون با متخلفان برخورد می کند.

فرمانده نیروی انتظامی ویژه کیش تصريح كرد: وقتي مرزهاي امنيت اخلاقي از بين بروند پايبندي به کرامت، شرف و وجدان از بين مي رود و راه تعرضات و تجاوزات و ساير ناامني ها درجامعه به وجود مي آيد وگسترش می یابد.

وي با تاکید اينكه در حوزه امنيت اخلاقي با كسي تعارف ندارپم خاطرنشان كرد: پليس جزيره خادم و خدمتگزار مردم شريف و فهيم كيش و مسافران و گردشگران است و برخورد با پديده ها و ناهنجاري هاي اجتماعي جزو وظايف پليس در چارچوب قانون و مقررات و مطالبه و خواست عمومي مردم است.

سرهنگ دهكي بیان كرد: فعاليت نيروي انتظامي در راستاي تحقق قانون، ايجاد حقوق شهروندي و افزايش ضريب احساس امنيت پايدار در سطح جزيره كيش مي باشد و همواره مورد درخواست آحاد ملت و مطالبات مردمي است.

اين مقام انتظامي اظهار کرد: رويكرد پليس امنيت اخلاقي در انجام فريضه امربه معروف و نهي از منكر ، رويكرد ارشادي است . وی اظهار داشت: براي اثرگذاري و موفقيت در انجام اين فريضه الهي، علاوه بر تقويت ايمان و شهامت لازم است كاركنان و آمران به معروف رفتارمودبانه، توام با اقتدار داشته باشند.

دهكي در ادامه به اهداف دشمنان براي ضربه زدن به نسل جوان جامعه امروز کشورمان اشاره كرد و گفت: عمده هدف شياطين در جنگ نرم ناكارآمد سازي نسل جوان و آينده ساز كشور ايران با استفاده از ابزارهاي مختلف از جمله اعتياد، گسترش بي اعتمادي، رفتارهاي ناسالم و آلوده سازي محيط هاي آموزشي مي باشد و در اين رابطه لازم است همگان با عزم و مديريت جهادي در اين عرصه فرهنگي گام بردارند تا اهداف دشمنان محقق نگردد.

سرهنگ ستادحسين دهكي، اينترنت و فضاي سايبري رابزرگترين بستر پنهان الكترونيكي دانست كه براي تهديد و آسيب عليه جمعيت دانش آموزی است که از آن استفاده مي شود.

وي از والدین خواست در اين همین رابطه بايد علاوه بر وظایف والدين، مربيان، معلمان قدرت نه گفتن را در مواجهه با تعارف سيگار،مشروبات الكلي و ساير ناهنجاري ها به فرزندان و دانش آموزان عزيز بياموزند وتذکرات لازم را بدهند.

فرمانده انتظامي ويژه كيش در خاتمه حفظ امنيت جامعه و رعايت ضوابط اخلاقي در اماكن عمومي را مورد تاکید قرار داد و آن را يكي از مهمترين مأموريت هاي پليس دانست و گفت: بي توجهي به اين دو امر مهم، موجب رشد سريع ناهنجاريهاي اجتماعي در جامعه شده كه خسارت جبران ناپذيري را بر پيكره اجتماعي وارد خواهد كرد.