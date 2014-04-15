ايجاد تاسيسات گردشگري موجب رونق اقتصادی تاکستان می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مديركل ميراث فرهنگي،‌ صنايع دستي و گردشگري استان قزوين ظهر سه شنبه با فرماندار، رئيس و اعضاي شوراي شهر و جمعي از مسئولان شهرستان تاكستان در دفتر شوراي شهر تاكستان دیدار و گفتگو کرد.

حميد رضا قاسمي ضمن تقدير از تلاش ستاد اجرايي خدمات سفر اين شهرستان در ايام نوروز 93 اظهارداشت: شهرستان تاكستان از جمله شهرستان‌هاي صنعتي،‌ كشاورزي استان است و ابعاد باستاني،‌ فرهنگي و تاريخي خاص خود را دارد كه بايد با ساماندهي و مديريت منسجم به بهره‌برداري مطلوب برسد.

وي با اشاره به محوطه‌هاي تاريخي اين شهرستان افزود: قابليت‌هاي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري تاكستان به گونه‌اي است كه مي‌تواند موجب توسعه و رونق گردشگري شود و اين شهرستان را از مزاياي اقتصادي آن برخوردار کند.

این مسئول ساماندهي محوطه تاريخي خله كوه را از اولويت‌هاي ميراث فرهنگي در سال جديد در اين شهرستان دانست و گفت: در سال 93 ساماندهي محوطه باستاني، تاريخي خله كوه از اقدامات اولویت دار اين سازمان است كه اميدواريم با همكاري مسئولين و همراهي مردم خوب اين شهرستان زمينه را براي ساماندهي و معرفي اين محوطه برای جذب گردشگري فراهم کنيم.

مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان قزوين تكميل هتل چهار ستاره شهر تاكستان را گامي مهم در توسعه گردشگري و افزايش ميزان ماندگاري مسافران در اين شهر دانست و تصريح كرد: شهرستان تاكستان با تنوع تاريخ، فرهنگ، طبيعت و آداب و رسوم خاصي كه دارد مي‌تواند به مكاني جذاب براي گردشگران تبديل شود و ايجاد تاسيسات گردشگري مناسب نيز در رشد و توسعه اين صنعت نقش موثري خواهد داشت.

قاسمي اظهارداشت: راه اندازي كمپ گردشگري تاكستان مي‌تواند به ارتقاء سطح گردشگري كمک کرده و با ايجاد تاسيسات گردشگري مناسب با توجه به موقعيت جغرافيايي و توانايي‌هاي اين شهرستان در گردشگري كشاورزي از محورهاي جذاب براي مسافران باشد.

اين مسئول باغات انگور اين شهرستان را يكي از پتانسيل‌هاي گردشگري خواند و افزود: يكي از مزاياي اين شهرستان داشتن باغات انگور است كه مي‌تواند با تنوع انواع انگوري كه در آن كشت مي شود و فراورده‌هاي اين ميوه "كشمش، شيره، سركه" جايگاه گردشگري مناسبي براي گردشگران باشد كه بتوانند از نزديک با كشت، جمع‌آوري، توليد فراورده‌هاي آن آشنا شوند.

اكبري فرماندار شهرستان تاكستان نیز در ادامه با اشاره به توانمنديهاي گردشگري اين شهرستان گفت: با احياي مواريث تاريخي و فرهنگي و پتانسيل‌هاي گردشگري تاكستان مي‌توانيم گردشگران بسياري را جذب کرده و با آگاهي و آشنا سازي مردم نسبت به پيشينه غني و ارزشمند منطقه حس همكاري و همراهي را ايجاد و از مزاياي آن بهره‌مند شويم.

اكبري با تاكيد بر همراهي مردم در ارتقاء صنعت گردشگري يادآورشد: همدلي مردم مي‌تواند در معرفي، ‌حفظ و احياي اين مواريث كمک شاياني به دستگاه‌هاي اجرايي کرده كه ميزبان خوبي براي گردشگران باشند.