نظام جمهوری اسلامی در سطح بین الملل دارای توانمندی و اقتدار ویژه است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد سیاوش پور ظهر سه شنبه در جمع مسئولان استان افزود: قوه قضائیه به عنوان یکی از اضلاع تحکیم حاکمیت و رکن اصلی برقراری عدالت اجتماعی است.

وی اظهارداشت: اساس حکومت بر عدل استوار است و مهمترین شاخصی که می تواند این عدل را گسترش دهد یک نظام قضایی ( قوه قضائیه ) است.

رئیس دادگستری گیلان گفت: اگر امروزه انقلاب اسلامی بعد از 35 سال همچون نگینی بر تارک دنیا می درخشد و در زمینه های مختلف توسعه و پیشرفت پیدا کرده و در سطح بین الملل حرف برای گفتن دارد همه این پارامترها بیانگر حرکت انقلاب اسلامی در مسیر عدل و عدالت بوده است.

وی افزود: خوشبختانه قوه قضائیه در عدالت گستری موفق عمل کرده است که امروز نظام جمهوری اسلامی در سطح بین الملل دارای یک توانمندی و اقتدار ویژه است.

سیاوش پور تخصصی شدن دادگاه ها را از اهداف مهم قوه قضائیه دانست و اظهارداشت: قانون آئین دادرسی در فرآیند رسیدگی خودش یک نوع تخصص گرایی را پیش بینی کرده است.

وی تاکید کرد: تخصص گرایی در علوم قضایی ضروری است و باید به این سمت و سوء حرکت کرد.

رئیس کل دادگستری گیلان گفت: چشم انداز توسعه قضایی بسیار گسترده است و رضایتمندی مردم نخستین نکته در توسعه قضایی باید باشد.

وی افزود: مقام معظم رهبری در سال گذشته دو نکته (توسعه همه جانبه و سلامت ) را از قوه قضائیه مطالبه فرمودند.

سیاوش پور اذعان داشت: قاضی باید انسان سالم، مورد اطمینان، اعتماد و در شان قضاوت باشد خوشبختانه این مهم در سطح کشور تحقق پیدا کرده است.

وی تصریح کرد: در توسعه قضایی بسترها باید به گونه ای فراهم شود که کیفیت و سرعت در قضاوت تحقق پیدا کند.

رئیس کل دادگستری استان با بیان اینکه گیلان با داشتن دو هزار و 500 نفر جمعیت دارای 305 قاضی است، گفت: پارسال بیش از 300 هزار پرونده (به غیر از شورای حل اختلاف ) در مراجع مختلف استان وارد و رسیدگی شده است.

وی همچنین راهکارهای مناسب در بحث کاهش زمان دادرسی را یکی از راه های توسعه قضایی دانست و افزود: برای تحقق این مهم پیشگیری، آگاهی دادن به مردم، پالایش پرونده ها، توسعه امکانات الکترونیک و غیره بسیار مهم است.

سیاوش پور یادآورشد: توسعه الکترونیکی در قوه قضائیه خیلی پیشرفت کرده است و این امر می تواند از مراجعه گسترده مردم به محاکم جلوگیری کند.