27 میلیارد ریال اعتبار به شهرستان اردل اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذري پیش از ظهر سه شنبه در دیدار با با اعضای شوراي اسلامي شهرهای شهرستان اردل از اختصاص ۲۷ ميليارد ريال اعتبار عمراني به شهرستان خبر داد و گفت: این اعتباری برای توسعه شهرستان در نظر گرفته شده است.

وی گفت اين اعتبار در بخش هاي آب شرب شهري و روستايي، توسعه تجهیزان مدرن برای آبیاری كشاورزي، توسعه جاده هاي ارتباطي و شهرداري های شهرستان هزينه خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه ظرفیت ها و پتانسیل های بالایی در شهرستان اردل وجود دارد، عنوان کرد: باید ظرفیتها شناسایی و با استفاده درست شهرستان را در مسیر پیشرفت و توسعه قرار داد.

فرماندار اردل اذعان داشت: هم اکنون شهرستان اردل در بسیاری ازحوزه ها مانند کشاورزی و پرورش ماهی توسعه یافته است و باید این توسعه در دیگر بخشها نیز بیش از گذشته مشاهده شود تا مشکلات از جمله مشکل بیکاری از بین برود.

نوذری ادامه داد: با توسعه جاده های مواصلاتی می توان شهرستان را در مسیر پیشرفت قرار داد.