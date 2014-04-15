مشارکت بخش خصوصی در فعالیت 70 درصد از واحدهای آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا میرزایی ظهر سه شنبه آیین تودیع و معارفه رییس دانشگاه علمی کاربردی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه رویکرد این دانشگاه از رویکرد توسعه کمی به توسعه کیفی تغییر کرده است، گفت: امیدواریم با این رویکرد بتوانیم روند ارتقای کیفیت آموزش ها به ویژه در بخش حرفه ای و مهارتی را در دستور کار جدی خود قرار دهیم.

وی با تاکید بر اینکه ظرفیت این دانشگاه با توجه به وسعت و کیفیت خدمات آموزشی آن، ظرفیتی خاص در راستای مقابله با بیکاری است افزود: در حال حاضر این دانشگاه، 750 هزار دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی در سراسر کشور دارد و حدود یک هزار واحد تحصیلی نیز در این خصوص به تربیت دانشجویان می پردازند.

میرزایی عنوان کرد: یکی از مهمترین ویژگی های دانشگاه جامع علمی کاربردی در کشور، محتوای درسی متفاوت است که دانشجویان این دانشگاه را متمایز از دیگر دانشجویان کرده و آنها را آماده ورود به بازار کار می کند.

معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی، افزایش کارایی مهارتی به ویژه برای قشر فرهیخته کشور را ضرورتی قابل توجه در دنیای امروز عنوان کرد و ادامه داد: آموزش به ویژه آموزش های مهارتی، کلید توسعه هستند و می توانند نقش بسیار مهمی را در تحقق اقتصاد مقاومتی ایفا کنند.

میرزایی افزود: می توان با ایجاد کارایی مهارتی در بین دانشجویان، از بیکار شدن آنها پس از فارغ التحصیلی جلوگیری کرد و این امر با فعالیت دانشگاه علمی کاربردی می تواند به تحقق برسد.

وی یاد آور شد: در صدد هستیم امسال با عزم ملی برای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی و برنامه های دولت تدبیر و امید، برنامه های لازم را در راستای توسعه کیفی فعالیت های دانشگاهی و آموزشی بیندیشیم.

معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه جامع علمی کاربردی ادامه داد: یکی از این برنامه ها، توسعه دوره های مهارتی و حرفه ای برای دانشجویان دانشگاه است که می تواند در ارتقای اشتغال در جامعه موثر باشد.

در این آیین، احمد علیجانپور رییس سابق دانشگاه علمی کاربردی آذربایجان غربی گزارشی از وضعیت دانشگاه و روند رو به رشد آن در سه سال گذشته ارائه کرد و گفت: در این سه سال تعداد دانشجویان این دانشگاه در استان، افزون بر 10 هزار نفر افزایش یافته و به 16 هزار دانشجو رسیده است.

وی از افزایش 10 مرکز علمی کاربردی در استان در این مدت خبر داد و افزود: در حال حاضر یک هزار و 100 مدرس در مراکز 25 گانه آموزش علمی کاربردی استان فعالیت می کنند.

در این مراسم حسین تاجیک به عنوان سرپرست جدید دانشگاه جامع علمی کاربردی آذربایجان غربی منصوب و معرفی شد.