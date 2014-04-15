ارتش سوریه وارد منطقه مرزی عسال الورد شد/ آغاز موج تسلیم تروریستها در القلمون و حمص

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه، ارتش سوریه در ادامه پیگرد گروههای تروریستی در منطقه مرزی القلمون و نقاط هم مرز با لبنان وارد منطقه عسال الورد شدند.

بنابراین گزارش، همزمان با پیشرویهای جدید ارتش سوریه به سوی عسال الورد شمار زیادی از گروههای تروریستی تسلیم ارتش سوریه شده اند.

دیگر تحولات امنیتی سوریه به شرح زیر است:

- سه تن از سرکردگان گروه تروریستی جبهه الاسلامیه در منطقه الراموسه در جنوب استان حلب در درگیری با ارتش سوریه کشته شدند.

- 14 عضو گروههای مسلح در مناطق القرابیص، باب السباع و جب الجندلی در استان حمص تسلیم ارتش سوریه شدند.

- انفجار یک بمب کنار جاده ای در نزدیکی یکی از یگانهای عبوری داعش در استان الرقه باعث به هلاکت رسیدن دو نفر از آنها و زخمی شدن سه نفر دیگر شد.

- شمار زیادی از اعضای گروههای تروریستی در حمله نیروهای ارتش سوریه به منطقه جوبر در حومه دمشق به هلاکت رسیدند.

- همزمان با ادامه درگیریهای ارتش سوریه با تروریستها در منطقه مرزی کسب (حومه لاذقیه) شماری از اعضای گروههای مسلح کشته و زخمی شدند.

- ارتش سوریه امروز در عملیاتی سنگین با تروریستها در مناطق میسلون و اطراف پادگان هناننو در استان حلب درگیر شد.

- چندین تروریست کویتی، سعودی و لبنانی در حمله ارتش سوریه به کوهستانهای غربی الزبدانی (حومه دمشق) کشته شدند.

- ارتش سوریه با گروههای تروریستی در استانهای درعا درگیر شده و شماری از آنها را به هلاکت رساند.

- 25 عضو یک گروه تروریستی با گرفتار شدن در کمین ارتش سوریه در حومه ادلب به هلاکت رسیدند.