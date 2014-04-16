صدور کدهای جدید برای معلولان بهزیستی/ پرداخت حق پرستاری به بیش از 9 هزار نفر

دکتر یحیی سخنگویی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: تمامی اقدامات لازم برای صدور کارتهای معلولیت انجام شده و فقط مرحله خرید تجهیزات باقی مانده است که آن نیز بزودی انجام خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه کدهای معلولیت برای معلولان صادر شده است،گفت: براساس نظر کمیسیونهای تعیین سازمان بهزیستی، کد و شدت معلولیت برای تمامی افراد تحت پوشش مشخص شده است بطوریکه تا کنون تعداد کدها به 20 هزار رسیده است.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی تاکید کرد: صدور کارتهای معلولیت نیاز به 2 میلیارد تومان اعتبار دارد که با توجه به افزایش اعتبارات ، بودجه مورد نظر تامین خواهد شد.

سخنگویی در مورد اعتبارات مربوط به توانبخشی اظهار داشت: در سال جاری 35 میلیارد تومان برای خرید وسایل توانبخشی مانند ویلچر اختصاص پیدا کرده است و بر همین اساس مشکلی برای تامین این وسایل معلولان وجود نخواهد داشت.

وی به هزینه حق پرستاری برای نگهداری معلولان در منزل اشاره کرد و گفت: در سال گذشته هزینه ای که برای نگهداری هر فرد در منزل پرداخت می شد افزایش پیدا کرده و به 105 هزار تومان در ماه رسیده است.

به گفته این مقام مسئول در سازمان بهزیستی، براساس آمارهای موجود در حال حاضر 9 هزار و 200 نفر کمک هزینه پرستاری دریافت می کنند.