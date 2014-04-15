ورزشکاران آذربایجان غربی شایستگی های خود را در اینچئون به نمایش می گذارند

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث پور ایراندوست ظهر سه شنبه در جلسه هماهنگی حضور موفق و شایسته ورزشکاران استان در بازیهای آسیایی اینچئون کره جنوبی افزود: تلاش و همدلی مضاعف برای پی گیری شرایط و نحوه تمرینات و آمادگی ورزشکاران شایسته استان و حل مسائل و مشکلات احتمالی آنان در زمان باقیمانده تا این بازیها در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: اداره کل ورزش و جوانان استان با پی گیری جدی وضعیت آمادگی و نحوه تمرینات ورزشکارانی که حضور آنان در کره جنوبی مسجل شده و یا ورزشکارانی که از شانس بسیار بالایی برای حضور در اینچئون برخوردارند سعی دارد تا با تشکیل جلسات و هماهنگی های لازم زمینه حضور موفق آنان در این بازی ها را فراهم کند.

پور ایراندوست در خصوص آمادگی حضور ورزشکاران، مربیان و داوران استان در بازیهای آسیایی اینچئون گفت: تاکنون 100 نفر برای حضور در این رویداد مهم ورزشی شناسایی شده اند و جلسات متعدد تخصصی با روسای هیاتها و کارشناسان ورزش استان برگزار شده و به جمع بندی های خوبی نیز در این خصوص رسیده ایم.

وی اضافه کرد: در دوره گذشته بازیهای آسیایی کوانگجوی چین سهم آذربایجان غربی 31 ورزشکار، مربی، داور و سرپرست بوده است که در این دوره قصد داریم تعداد بیشتری از ورزشکاران استان در این رویداد مهم آسیایی حضور داشته باشند.

پور ایراندوست گفت: بدون شک ورزشکاران آذربایجان غربی با غیرت و همت مثال زدنی خود شایستگی های خود را در آسیا نشان داده و با کسب مدال های خوشرنگ موجب خشنودی مردم و عزت و افتخار کشورمان می شوند.

این جلسه با حضور روسا و دبیران هیئت های دو ومیدانی، جانبازان و معلولان، شمشیربازی، تیراندازی و قایقرانی به عنوان هیات هایی که ورزشکاران آنها از شانس بسیاری بالایی برای حضور و کسب مدال در این رقابتهای معتبر آسیایی برخوردارند برگزار شد.