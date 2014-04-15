تاکید سئول بر لزوم همکاری چین و ژاپن برای مقابله با کره شمالی/ عذرخواهی "پارک" به دلیل رسوایی در سازمان اطلاعات

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه با اشاره به گرامیداشت سالروز تولد "کیم ایل سونگ" بنیانگذار کره شمالی از سوی مردم این کشور گزارش داد که کره ای ها بار دیگر وفاداری خود را به خاندان کیم اعلام کردند.



کیم جونگ اون رهبر کره‌ شمالی نیز شب گذشته ضمن بازدید از کاخ کومسوسان در پیونگ یانگ که میزبان جسدهای مومیایی شده کیم ایل سونگ، پدر بزرگ و کیم جونگ ایل پدر وی است، به پدر بزرگش ادای احترام کرد.



در همین رابطه یک مقام دولتی کره جنوبی در گفتگو با خبرگزاری فرانسه از احتمال استقرار تجهیزات توپخانه‌ ای نظیر راکت‌ اندازها و توپخانه‌ های خودکار در نزدیکی پیونگ‌ یانگ به خاطر مراسم امروز سه شنبه در کره شمالی خبر داد.



خبر دیگر اینکه در آستانه سفر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به سئول، جو چولکی رئیس امور خارجی نهاد ریاست جمهوری کره جنوبی با تاکید بر لزوم همکاری چین و ژاپن برای مقابله با آزمایش جدید اتمی کره شمالی و ازسرگیری مذاکرات شش جانبه، صلح و ثبات در شمال شرق آسیا را منوط به حل بحران هسته ای کره شمالی خواند.



همچنین کیم مین سئوک سخنگوی وزارت دفاع کره جنوبی ضمن رد پیشنهاد کره شمالی برای تحقیق مشترک درباره سه فروند پهپادی که سئول اعلام کرده بود متعلق به کره شمالی است، تاکید کرد این پیشنهاد حتی ارزش بررسی را هم ندارد.



یونهاپ با اشاره به افزایش تنش در روابط دو کره از نشست ویژه کره جنوبی برای مقابله با سه پهپاد کره شمالی در چند روز گذشته خبر داد که وارد حریم هوایی کره جنوبی شده اند.



رویترز نیز با اشاره به عذرخواهی رئیس‌ جمهوری کره‌ جنوبی به دلیل رسوایی در سازمان اطلاعات این کشور و محکوم شدن سه تن از مقامات این کشور به اتهام جعل اسناد نوشت که پارک گئون های امروز سه شنبه در نشست کابینه دولت بر لزوم اصلاح این سازمان تاکید کرد.