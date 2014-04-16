به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میدل ایست آنلاین، یک صفحه فیسبوک عمومی نشان دهنده برنامه های سوئد به عنوان میهمان ویژه در نمایشگاه بین‌المللی کتاب ابوظبی است.

در این صفحه فیسبوک که چند روزی است کار خود را آغاز کرده تمامی اطلاعات چگونگی حضور سوئد در این نمایشگاه را می‌توان مشاهده کرد و از برنامه های این کشور برای این رویداد فرهنگی می توان مطلع شد.

اطلاعاتی درباره فعالیت‌هایی که در غرفه سوئد ارایه می‌شود، اطلاعاتی درباره ادبیات سوئد و ... در این صفحه برای عموم به اشتراک گذاشته شده است.

گزارش هایی درباره سوئد، گفتگوها، و تصاویری از میهمانان سوئدی حاضر در این رویداد به زبان عربی و انگلیسی و نیز گزارش‌هایی که به صورت رایگان می‌توان از آنها در مطبوعات استفاده کرد، دیگر مطالب ارایه شده در این صفحه اینترنتی هستند.

گروه سوئدی حاضر در نمایشگاه کتاب ابوظبی به ریاست هنریک سلین معاون مدیرکل انستینو سوئد در این نمایشگاه شرکت می‌کنند. مارتین ویدمارک ، جاناتان لیندستروم، استینا ویرسن، جوآنا وستمن و جان لوف نویسندگان ادبیات گروه کودک و تصویرگران شرکت کننده در این رویداد هستند. هر یک از این چهره‌ها سبک خاص خود و طرفداران خود را در ادبیات کودک سوئد دارند.

کریستینا اولسن نویسنده ادبیات جنایی از جنایی نویسان سوئدی است که در این نمایشگاه درباره «ادبیات نوار» سوئد صحبت خواهد کرد. مایگول اکسلسون رمان نویس پرفروش سوئدی و ماری هرمنسون در کنار کاترینا اینگلمن رمان نویس تاریخی و برنده جایزه و نیز مونیکا لوریتسن دیگر نویسندگان شرکت کننده در این نمایشگاه هستند. پروفسور امیریتسو، کجیل اسپمارک از اعضای آکادمی سوئد ، جیهات المهدون شاعر سوری-سوئدی و ماری سیلکبرگ گروه شاعران سوئدی شرکت کننده در این نمایشگاه را تشکیل می دهند. این دو شاعر آخری با مشارکت یکدیگر کتاب شعری با عنوان «دمشق» سروده اند که قصد دارند درباره این همکاری به زبان عربی و سوئدی در نمایشگاه سخنرانی کنند.

نشستی نیز به ریاست اوا بونیر رییس اتحادیه ناشران سوئد در نمایشگاه کتاب ابوظبی برگزار می‌شود که موضوع آن توماس ترنسترومر شاعر برنده جایزه ادبی نوبل سوئدی است که دو سال پیش این جایزه را دریافت کرد. یک مجموعه گرافیکی که با الهام از شعر این شاعرتوسط مدیر احمدویل هنرمند عراقی خلق شده نیز در این نشست در معرض دید عموم قرار می گیرد.

علاوه بر این محمد عبدالفتوح که سرویس اینترنتی بین المللی را برای ارایه کتاب‌های الکترونیک در سوئد راه اندازی کرده از دستاوردهای این کمپانی سوئدی برای تسهیل دسترسی به کتاب‌های الکترونیک برای جهان عرب زبان سخن می‌گوید.

علاوه بر این سوئد با معرفی آشپزی سوئدی با حضور استفن اریکسون و طارق تیلور سرآشپزهای مشهور این کشور قصد دارد تا پیوندهای بین آشپزی سوئدی و عربی را نیز نشان دهد. نشستی درباره ضرورت استفاده از غذاهای سالم در کنار کتاب‌هایی که در این حوزه ارایه شده اند و نیز نشستی درباره رده بندی از 300 سال پیش و دوران «لینه» تا رده بندی دوران مدرن در این نمایشگاه عرضه خواهد شد.

امسال در کنار سوئد که به عنوان کشور میهمان انتخاب شده، المتنبی به عنوان چهره ادبی عرب مطرح خواهد شد و تمرکز ویژه بر او و آثارش مورد توجه قرار خواهد گرفت.

نمایشگاه کتاب ابوظبی سال پیش با شرکت 50 کشور و با ارایه 500 هزار عنوان کتاب با برپایی بیش بیش از 30 نشست تخصصی برگزار شد. دومین کنفرانس بین ‌المللی ترجمه با شعار «تقویت مترجمان» نیز به مدت چهار روز، بیش از 60 کارشناس از 20 کشور عربی و غیر عربی را گرد هم آورد.

بیست چهارمین دوره نمایشگاه کتاب ابوظبی از 30 آوریل تا 5 ماه مه 2014 (10 تا 15 اردیبهشت) برگزار می‌شود.