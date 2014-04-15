جوامع اسلامی دچار آسیب غفلت شده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین منتظری در جلسه هیات عمومی طی سخنانی گفت: کفار، مشرکین، استعمارگران غرب و اسرائیل با برنامه حساب شده و بلند مدت خود دنیای اسلام را گرفتار بلیه کرده اند و مسلمانان در کشورهای مسلمان به جای آنکه به فکر این تهدیدات و رشد و ترقی خود باشند، در دام آنها گرفتار شده و به جان هم افتاده اند.

وی افزود: مسلمانان سرمایه عظیمی همچون منطقه استراتژیک نفتی را در اختیار دارند لکن دشمن با خارج کردن سرمایه آنان، محصولات مصرفی را در اختیارشان می‌گذارد.

رئیس دیوان عدالت اداری ضمن بیان این مطلب که مسلمانان باید مراقب باشند تا در دام دشمن نیفتند، تصریح کرد: اسرائیل و عوامل سلطه به دنبال پیاده کردن اهداف شیطانی خود در منطقه هستند و ما باید مراقب باشیم تا در دام آنها گرفتار نشویم.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری همچنین با اشاره به حوادث اخیر در کشور اوکراین، اظهار داشت: ملاحظه می‌کنید که غرب و آمریکا به محض اتفاقات سیاسی اخیر در اوکراین به هر نحو ممکن سعی در مهار آن بحران دارند، در حالی که اگر چنین اتفاقی در یکی از کشورهای اسلامی می افتاد با این وضعیتی که در حال حاضر گرفتارش هستند، باید شاهد کشته شدن بسیاری از مسلمانان می بودیم.

وی در ادامه ضمن اشاره به سخنی از حضرت امیرالمومنین امام علی(ع) به نقل از نهج‌البلاغه گفت: حضرت علی(ع) می‌فرمایند، «از منازل غفلت، جفا و یارانی که اندک طاعت خدا می کنند، پرهیز کنید و در چیزی بیندیشید، که به کار آید».