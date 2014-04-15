به گزارش خبرنگار مهر، حسن آموزگار ظهر سه‌شنبه در جلسه ورزش صومعه سرا افزود: این شهرستان قابلیت‌های ورزشی زیادی دارد از اینرو مسئولان باید به این منطقه نگاه ویژه تری داشته باشند.

وی اظهارداشت: توسعه زیر ساخت‌های ورزش در سطح شهرستان تحرک، پویایی و شادابی جوان را به همراه دارد که پیامد این مهم برخورداری جامعه از روح و روانی سالم است.

رئیس اداره ورزش و جوانان صومعه‌سرا استعدادیابی در کنار توسعه زیرساخت‌های ورزشی را بسیار با اهمیت دانست و گفت: این شهرستان دارای نیروهای مستعد در رشته های مختلف ورزشی است که با برنامه‌ ریزی می ‌توان رشد و توسعه ورزش منطقه را فراهم کرد.

وی در ادامه با بیان اینکه توسعه ورزش همگانی به فرهنگ سازی و تبلیغات عمومی نیاز دارد، افزود: با وجود مشکلات امروزی نقش ورزش در سلامت جامعه بسیار مهم و ضروری است.

آموزگار اظهارداشت: سرمایه گذاری برای توسعه ورزش های همگانی در سطح شهر یک ضرورت مهم تامین سلامتی آحاد جامعه محسوب می شود.

وی اذعان داشت: فعاليت بدني همواره جزء مكملي از زندگي فرد و خانواده است و در ارتباط هاي خانوادگي و فعاليت هاي اجتماعي نقش بسزايي دارد.

رئیس اداه ورزش و جوانان صومعه سرا تصریح کرد: با فعاليت هاي تفريحي در اوقات فراغت، اعضاي خانواده به لذت و شادي دست مي يابند و همچنین امنيت و آسايش رواني و اجتماعي، تامين بهداشت و زندگي سالم به عنوان يكي از دستاوردهاي تربيت بدني فراهم مي شود.

وی بیان داشت: برای سالم ‌سازی فضای جامعه و تقویت نیروی انسانی کارآمد در همه عرصه ‌ها به تقویت حوزه ورزش و توانمندسازی در این عرصه نیاز است که بر همین اساس ورزش همگانی می ‌تواند بستر خوبی برای تحقق این نیت و خواسته حقیقی باشد.

آموزگار یادآورشد: همچنین در توسعه ورزش همگانی به یک مشارکت جدی و عمومی نیاز است و اگر افراد جامعه اهمیت کار ورزش و محور بودن آن را در تندرستی جامعه به خوبی درک کنند ورزش به شکل همه‌ جانبه توسعه یافته و ترقی پیدا می‌‌کند.