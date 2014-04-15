به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز و با حضور استاندار اصفهان، معاونان استاندار، فرماندار اصفهان و تعدادی از اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان شهرداری زیار افتتاح شد و سید رسول داوودی به عنوان اولین شهردار این شهر منصوب شد.
فضلالله کفیل، فرماندار اصفهان در این مراسم ضمن تشکر از استاندار اصفهان به دلیل پیگیریهای اخیر وی در خصوص مشکلات کشاورزان شرق اصفهان و بهویژه کشاورزان شهر زیار اظهار داشت: از زمان روی کار آمدن دولت جدید شاهد اتفاقات خوبی در حوزهی کشاورزی و به ویژه آب رودخانه زاینده رود در اصفهان بودهایم.
وی با بیان اینکه با افتتاح شهرداری زیار شهرهای شهرستان اصفهان به 14 شهرستان افزایش یافته است، ادامه داد: پرجمعیتترین شهر شهرستان، کلانشهر اصفهان با یک میلیون و 800 هزار نفر جمعیت است و قهجاورستان نیز نخستین شهری است که پس از انقلاب تاکنون به شهرهای شهرستان اصفهان اضافه شده است.
شهرداری زیار ظهر امروز و با حضور مسئولان استانی و شهر زیار در قسمتی از ورزشگاه غدیر این شهرستان افتتاح شد.
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