برلوسکنی به انجام خدمات اجتماعی محکوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اشتاندارد، با تصمیم دادگاه میلان حکم بازداشت خانگی "سیلویو برلوسکنی" نخست وزیر اسبق ایتالیا تغییر کرده و وی به انجام خدمات اجتماعی محکوم شد. با این حکم این رهبر حزب راست گرای ایتالیا باید محکومیت خود را از طریق فعالیت در مراکزی مانند آسایشگاه معلولان و یا سالمندان بگذراند.

برلوسکنی در آگوست گذشته به دلیل تخلفات کنسرسیوم رسانه ای "مدیا ست" به چهار سال زندان محکوم شد که با اعتراض وکلای برلوسکنی این حکم به یک سال تقلیل یافت. طبق قوانین ایتالیا برلوسکنی به دلیل کهولت سن از زندانی شدن معاف شده است. دادگاه همچنین برلوسکنی را به مدت دوسال از داشتن مشاغل دولتی منع کرده است.

بنا به درخواست وکلای برلوسکنی، وی می تواند دوره خدمات اجتماعی خود را در یک آسایشگاه معلولان در میلان سپری کند. به این ترتیب برلوسکنی فراغت بیشتری برای انجام فعالیت های سیاسی خواهد داشت.

روز گذشته اعلام شد میزان درآمد سالانه برلوسکنی در سال بحرانی 2012 کاهش یافته است. گزارش مالیاتی روز دوشنبه پارلمان ایتالیا حاکی است درآمد برلوسکنی در این سال 4.5 میلیون یورو بوده است. این در حالی است که درآمد سال 2011 نخست وزیر اسبق ایتالیا بالغ بر 30 میلیون یورو اعلام شده است.