میانکاله نگین محیط زیست کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر مهردادی بعد ازظهر سه شنبه در همایش مدیریت سبز که در محیط زیست مازندران برگزار شد، با اشاره به برخی اظهارات مبنی بر جدایی میانکاله از مازندران، گفت: جلسه ای نیز در 25 فروردین امسال برگزار شد و با توجه به گزارش‌ها مطرح شده توسط محیط زیست مازندران، بر مدیریت یکپارچه در حوزه استان تاکید شد.

وی با اعلام اینکه استان مازندران جزء سه استان توریست پذیر کشور محسوب می‌شود، گفت: همه ساله گردشگران از سراسر کشور به استان مازندران وارد می‌شوند.

مدیرکل محیط زیست استان مازندران با بیان اینکه روزانه 3 هزار تن زباله در استان تولید می‌شود، افزود: در ایام تعطیلات با افزایش دو برابری حجم زباله مواجه هستیم که این امر یکی از مشکلات شهرهای توریست پذیر محسوب می‌شود.

مهردادی در ادامه به بحث ساماندهی زباله اشاره کرد و گفت: ساماندهی زباله یکی از بحثهایی بوده که از گذشته وجود داشته است و امروز نیز مدیران استانی به آن توجه دارند.

وی با اشاره به توجهویژه استاندار در بحث زباله دارند، افزود: تا کنون 8 جلسه برای ساماندهی رباله و با حضور استاندار برگزار شد.

مدیرکل محیط زیست استان مازندران به همراهی شهرداری‌ها در ساماندهی زباله اشاره کرد وگفت: براساس قانون ساماندهی زباله ازوظایف شهرداری ها محسوب می‌شود که اگر آنها به وظیفه خود عمل کنند ما درمدت زمان اندک می توانیم این مشکل را برطرف کنیم.