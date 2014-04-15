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۲۶ فروردین ۱۳۹۳، ۱۷:۱۷

عزیزاده گرجی:

فرهنگ در توسعه اقتصادی حائز اهمیت است

فرهنگ در توسعه اقتصادی حائز اهمیت است

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل کانون پرورش فکری کودک و نوجوان مازندران، نقش فرهنگ را در جامعه تعیین کننده دانست و گفت: فرهنگ در توسعه اقتصاد نیز اهمیت بسزایی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم گرجی علیزاده بعد از ظهر سه‌شنبه در نشست دبیرخانه جشنواره ملی مطبوعات با تاکید بر اینکه تا زمانی که رفتار فرهنگی درست نشود، توسعه فرهنگی میسر نمی‌شود از هجمه‌های فرهنگی دشمنان به‌عنوان یمی از موانع  توسعه فرهنگی یاد کرد.

وی بازنگری در رفتار فرهنگی آحاد جامعه را ضروری دانست و گفت: فرهنگ در شعار امسال نیز بصورت مستقل اعلام شد که نشان دهنده اهمیت آن است.

وی اظهار داشت: غفلت در برنامه ریزی و نبود جدیت در انجام امور صدمات جبران‌ناپذیری را برای توسعه کشور ببار می رود و باید زمینه توسعه فرهنگی و راه‌های رفع موانع فراهم شود.

عزیززاده گرجی یکی از اصول رفتاری مهم را ترویج فرهنگ بیان کرد و گفت: رفتار فرهنگی مقدمه و نقطه آغاز تحول فرهنگی است که باید مدنظر قرار گیرد.

کد مطلب 2271637

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