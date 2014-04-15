شعار سرمایه گذاری در شیراز را باید به عمل تبدیل کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا پاک فطرت عصر سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه تعدادی از شهرداران مناطق شیراز با اشاره به اینکه در سال جاری برای توسعه شهر شیراز حرکت جهادی خواهیم کرد افزود: حرکت جهادی به معنی از خود گذشتن و حرکت برای مردم است که در این راه کوتاهی نخواهیم کرد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه در شهر شیراز هیچ راهی به غیر از جذب سرمایه گذار نداریم این بحث به عنوان یک اولویت مد نظر قرار خواهد گرفت و در این مسیر به طور حتم حمایت شورای شهر شیراز را خواهیم داشت.

شهردار شیراز با اشاره به اینکه راه اندازی سریع شهرداری الکترونیک را در نظر گرفته ایم یادآور شد: طی شش ماه اول سال جاری مشکلات شهرداری الکترونیک برطرف خواهد شد زیرا اصل برون سپاری کارها به این موضوع در ارتباط است.

پاک فطرت با بیان اینکه انسان محوری در توسعه شهری باید مدنظر قرار گیرد، گفت: شهر را برای انسانها می سازیم بنا بر این باید فضا های شهری نیز به خوبی مد نظر قرار گیرد.

وی افزود: باید فضاهایی در شهر ایجاد شود که تعاملات انسانی در آنها ایجاد و توسعه یابد.

شهردار شیراز ادامه داد: همه چیز متعلق به مردم است و به همین دلیل اگر در تمامی کارها از مردم استفاده شود به طور حتم موفق خواهیم شد.

پاک فطرت با اشاره به اینکه تعامل با دیگر دستگاه ها موفقیت را به همراه دارد تاکید کرد: آنچه که مهم است تعامل و همکاری در میان تمامی دستگاه ها است اما از همه مهمتر همدلی میان شورا و بخش های مختلف شهرداری است.

وی یادآور شد: برخی از مواقع یکی از اعضای شورا به دلیل مراجعات زیاد مردمی ممکن است که فردی را برای رفع مشکل به یکی از معاونت های شهرداری معرفی کند که در این میان باید کمال همکاری را داشته باشیم.

پاک فطرت افزود: اگر کاری را برای این فرد می توان انجام داد نباید کوتاهی کرد و اگر هم نمی شود باید با دلیل و قانون به عضو شورا اعلام کرد.

شهردار شیراز تاکید کرد: زمانیکه این اتحاد و همدلی در میان شورا و شهرداری ایجاد شود می توان ادعای مدیریت هماهنگ شهری داشت.