بخشدار خرانق معرفي شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلي طالبي، معاون سياسي و امنيتي استاندار يزد در مراسم توديع و معارفه بخشدار خرانق اظهار داشت: بخشداران نيز مانند ديگر مسئولان در نظام اسلامي داراي وظايف و مسئوليت هايي هستند كه بايد از عهده آنها به خوبي برآيند.

وي با بيان اينكه گاهي مسئوليت ها در بخشداري پيچيده تر از يك شهرستان است، بيان كرد: بخشداران موظفند همه مناطق در حيطه مسئوليتي خود را به يك چشم نگاه كنند و رسيدگي به مطالبات مردم در تك تك روستاها از وظايف بخشداران است.

طالبي با بيان اينكه ارتباطات در بخش ها ميان مردم و مسئولان قوي تر و نزديكتر است، تصريح كرد: بخشداران بايد از اين امر به عنوان يك ظرفيت تاثيرگذار استفاده كنند.

معاون سياسي و امنيتي استاندار يزد خاطرنشان كرد: ارتباط خوب و موثر با مردم، رمز موفقيت و يك نقطه اتكا براي فعاليت بخشداران است و اين ارتباط مي تواند در انتقال درخواستهاي مردم به دولت و دولت به مردم موثر باشد.

لزوم تقويت ارتباط بخشداران با مردم در استان يزد

طالبي با بيان اينكه ارتباط بخشداران بايد با مردم تقويت شود، عنوان كرد: كار بخشدار نبايد در ساختمان بخشداري يا منطقه اي كه ساختمان در آن بنا شده منحصر شود بلكه بخشدار بايد از گوشه و كنار و همه روستاهاي بخش تحت مديريت خود اطلاع داشته باشد.

وي در بخش ديگري از سخنان خود يكي از اقدامات تاثيرگذار در توسعه بخش ها را ميدان دادن به نهادهاي مردمي دانست و اظهار داشت: شوراهاي اسلامي بخش و روستاها از نهادهاي مردمي هستند و بخشداران استان بايد به اين نهادها ميدان دهند و از آنها حمايت كنند.

طالبي با بيان اينكه البته نبايد عملكرد نظارتي بخشداري در اين زمينه فراموش شود، تصريح كرد: اين ارتباط بايد ارتباطي صميمي باشد اما در عين حال نظارت بر عملكرد و مصوبات شوراها نيز بايد مدنظر قرار گيرد.

بخشداران از ظرفيت مشاركت مردم در همه بخش ها استفاده كنند

معاون سياسي و امنيتي استاندار يزد همچنين بر لزوم جلب مشاركت مردم در همه امور تاكيد كرد و يادآور شد: لازم است از ظرفيت هاي مردمي در همه بخش هاي فرهنگي،‌ سياسي، اجتماعي، اقتصادي و ... استفاده شود.

وي تصريح كرد: بخشداران موظفند ضمن فراهم كردن زمينه مشاركت مردم در امور مختلف، در مسير توسعه بخش و رونق امور عمراني قدم بردارند.

طالبي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به ويژگي‌ هاي منطقه خرانق تاكيد كرد: بخشدار جديد خرانق ضمن اجراي سياست ها و برنامه هاي دولت در اين بخش، براي ماندگاري جمعيت در خرانق، اشتغال و ديگر مشكلات مردم در اين منطقه برنامه ريزي كند.

وي با اشاره به اينكه در طول سال هاي گذشته عده زيادي از مردم خرانق اين منطقه را ترك كرده اند، اظهار اميدواري كرد: با توسعه اشتغال و استفاده درست از منابع و ظرفيت ها، انگيزه و رغبت بازگشت اين افراد به خرانق فراهم شود.

آب، گاز، جاده و اشتغال مهمترين نيازهاي خرانق است

نماينده شوراهاي بخش و روستاي خرانق نيز در اين مراسم به نمايندگي از شوراي بخش و شوراي روستاهاي بخش خرانق به بيان مشكلات پرداخت و از آب آشاميدني، اشتغال، گاز و جاده به عنوان مهمترين نيازها و كمبودهاي اين منطقه ياد كرد.

در اين مراسم از تلاش هاي خواجه سروي تجليل و مجتبي خالصي اردكاني به عنوان بخشدار خرانق معرفي شد.