کتابخانه ها بسترساز تحقق مدیریت جهادی در حوزه فرهنگ باشند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین باقری عصر سه شنبه در گردهمایی مسئولان کتابخانه های استان، توقیت و توسعه فرهنگ دینی را لازمه اقدامات نهادهای فرهنگی بیان کرد و گفت: از مهمترین بخش های فرهنگ، فرهنگ مکتوب است که از ارکان اصلی فرهنگسازی بشمار می رود.

وی با تاکید بر اینکه کتابخانه ها می توانند با اجرای برنامه های فاخر در تحقق مدیریت جهادی در حوزه فرهنگ نقش آفرینی کنند، گفت: باید از همه ظرفیتها برای ترویج فرهنگ مطالعه استفاده شود.

وی به جایگاه تخصصی حرفه کتابداری و مشکلات آن اشاره کرد و گفت: برای رفع این مشکلات و ایجاد انگیزه بین کتابداران تلاش می شود.

سرپرست اداره کل کتابخانه های مازندران، برگزاری جلسات نهضت مفید، توجه به مسائل سخت افزاری و نرم افزاری را برای ترویج فرهنگ مطالعه لازم برشمرد.