  1. استانها
  2. مازندران
۲۶ فروردین ۱۳۹۳، ۱۷:۵۸

باقری:

کتابخانه ها بسترساز تحقق مدیریت جهادی در حوزه فرهنگ باشند

کتابخانه ها بسترساز تحقق مدیریت جهادی در حوزه فرهنگ باشند

ساری - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره کل کتابخانه های مازندران، با گرامیداشت سال فرهنگ و اقتصاد و تاکید بر استفاده از همه ظرفیتها برای تحقق اهداف فرهنگی بیان داشت: کتابخانه ها می توانند بسترساز تحقق مدیریت جهادی در حوزه فرهنگ باشند.

 به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین باقری عصر سه شنبه در گردهمایی مسئولان کتابخانه های استان، توقیت و توسعه فرهنگ دینی را لازمه اقدامات نهادهای فرهنگی بیان کرد و گفت: از مهمترین بخش های فرهنگ، فرهنگ مکتوب است که از ارکان اصلی فرهنگسازی بشمار می رود.

وی با تاکید بر اینکه کتابخانه ها می توانند با اجرای برنامه های فاخر در تحقق مدیریت جهادی در حوزه فرهنگ نقش آفرینی کنند، گفت: باید از همه ظرفیتها برای ترویج فرهنگ مطالعه استفاده شود.

وی به جایگاه تخصصی حرفه کتابداری و مشکلات آن اشاره کرد و گفت: برای رفع این مشکلات و ایجاد انگیزه بین کتابداران تلاش می شود.

سرپرست اداره کل کتابخانه های مازندران، برگزاری جلسات نهضت مفید، توجه به مسائل سخت افزاری و نرم افزاری را برای ترویج فرهنگ مطالعه لازم برشمرد.

کد مطلب 2271653

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها