بررسی حکم دادگاه اسکندریه درباره ممانعت از نامزدی اعضای اخوان المسلمین در انتخابات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، کمیته انتخابات ریاست جمهوری مصر اعلام کرد: حکم صادره از سوی دادگاهی در اسکندریه درباره ممانعت از نامزدی اعضای وابسته به اخوان المسلمین در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی و الزام کمیته عالی انتخابات، نخست وزیر و وزیر کشور به عدم پذیرش اوراق افراد وابسته به اخوان المسلمین را بررسی می کند.

یک منبع وابسته به کمیته انتخابات ریاست جمهوری مصر بیان کرد: کمیته انتخابات از منظر قانونی به موضوع نگاه می کند و هنگامی که حکم لازم الاجرا شد به آن پایبند خواهد بود.