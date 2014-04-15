اصلاح بودجه سازمان‌ زمین و مسکن شهرداری مشهد به تصويب رسيد

به گزارش خبرنگار مهر، اصلاح بودجه سال 92 سازمان‌ زمین و مسکن و حمل و نقل بار شهرداری مشهد، بعدازظهر يكشنبه با موافقت اعضاي شوراي شهر تصويب شد.

همچنين امروز در جلسه شوراي شهر مشهد بودجه سال 93 شرکت گردشگری توسعه و عمران هفت حوض شهرداری مشهد نيز از سوي اعضاي شوراي شهر به تصويب رسيد.

در تبصره این بودجه آمده است که با توجه به اقدامات و سرمایه‌گذاری زیادی که توسط شهرداری در این منطقه صورت گرفته است مقرر شد معاونت شهرسازی در جهت وارد کردن این منطقه گردشگری به داخل حریم شهر مشهد پیگیری و اقدامات لازم را از طریق مراجع ذی‌ربط انجام داده و گزارش آن را ماهانه به کمیسیون فنی و عمران ارائه کند.