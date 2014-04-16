تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه بیست و هفتم فرودینماه سال 1393 هجری شمسی، مصادف است با شانزدهم جمادی الثانی سال 1345 هجری قمری و شانزدهم آوریل سال 2014 میلادی.
- هفته پنجم از مرحله گروهی رقابتهای فوتبال لیگ قهرمانان آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان میرسد:
گروه A:
* الریان قطر - الجزیره امارات
* الشباب عربستان - استقلال ایران
گروه B:
* فولاد ایران - الجیش قطر
* بنیادکار ازبکستان - الفتح عربستان
گروه E:
* سرزو اوزاکا ژاپن - پوهانگ استیلرز کرهجنوبی
* بوریرام یونایتد تایلند - شاندونگ لوئنگ چین
گروه F:
* سنترال کاست مارینرز استرالیا - افسی سئول کرهجنوبی
* بیجینگ گوآن چین - سانفریس هیروشیما ژاپن
- دیدار فینال مسابقات فوتبال جام حذفی اسپانیا موسوم به "Copa del Rey" امشب بین دو تیم بارسلونا و رئال مادرید برگزار میشود.
- مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی آلمان موسوم به "DFB Pokal" امشب با برگزاری بایرن مونیخ و کایزرسلاترن پیگیری میشود.
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