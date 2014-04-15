سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان انفجارهای اخیر در نیجریه را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر ، مرضیه افخم ، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران انفجارهای اخیر در نزدیکی ابوجا پایتخت نیجریه را که منجر به کشته شدن 71 نفر و زخمی شدن 124 تن شد ، تاسف بار خواند و گفت: جمهوری اسلامی ایران اینگونه حرکات افراطی و تحرکات تروریستی، بویژه اقدام تروریستی وضد انسانی اخیر در ابوجا را محکوم می‌کند و خواهان برقراری صلح و آرامش و امنیت برای ملت نیجریه است.

بر اساس این گزارش ظهر امروز خبرگزاری رویترز در خبری فوری اعلام کرد که در نتیجه انفجار بمب در اتوبوسی در نزدیکی پایتخت نیجریه دست کم 70 نفر کشته شدند.

این حادثه ظهر امروز رخ داد و هنوز اطلاعات بیشتری در مورد آن منتشر نشده است. این حادثه در حالی رخ می دهد که طی روزهای گذشته در نتیجه تحولات نیجریه دست کم 68 نفر کشته شده بودند.

به نوشته رویترز روز پنجشنبه هفته گذشته شبه نظامیان بوکو حرام با حمله به یک روستای مسیحی نشین دست کم 60 نفر را کشتند. این گروه سپس با حمله به یک مرکز آموزش معلم، هشت نفر را در این مرکز از پای درآوردند.

نیجیریه نیز همانند اغلب کشورهای آفریقایی درگیر تنشهای قومی است. در این کشور گروهی افراطی به نام بوکو حرام با انجام عملیاتهای مسلحانه قصد ایجاد یک کشور مستقل و به اجرا گذاشتن قوانین خاص خود را دارد.