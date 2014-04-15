مهمترین فعالیتهای ستاد نوروزی شهرداری قزوین تشریح شد

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر قزوین سه شنبه شب به ریاست علی فرخزاد نائب رئیس شورا در تالار مردم برگزار شد.

علی فرخزاد در این جلسه گفت: با ارزیابی خدمات انجام شده در ایام تعطیلات نوروزی باید نواقص، مشکلات، کمبودها و نقاط ضعف و قوت را مورد بررسی قرار دهیم تا سالهای آینده کارها بهتر انجام شود.

وی افزود: با گزارش هایی که مسئولان سازمانهای دست اندرکار و مجری برنامه ها در صحن علنی شورا ارائه دادند پیشنهادهای خوبی مطرح شد که در خصوص استفاده از مشاور برای آسیب شناسی نحوه خدمات نوروزی لازم است لایحه ای به شورا ارائه شود تا موضوع مورد ارزیابی و تصویب قرار گیرد.



نائب رئیس شورای اسلامی شهر قزوین ضمن تقدیر از خدمات انجام شده توسط سازمانهای مختلف شهرداری تصریح کرد: جا دارد از همکاری و تلاش شبانه روزی همه دست اندرکاران و خدمتگزاران مجموعه شهرداری که بستر مناسبی برای مسافران و گردشگران نوروزی فراهم کردند تقدیر شود.

چگینی: تعداد مسافران و گردشگران قزوین با توجه به ظرفیت شهری رضایت بخش نیست



احد چگینی عضو شورای اسلامی شهر قزوین هم در این نشست گفت: به نظر می رسد با حجم مسافران عبوری از استان تعداد حدود 90 هزار نفر بازدیدکننده از اماکن دیدنی شهر قزوین مطلوب نیست که کمبود تبلیغات شهری بویژه در مسیرهای اتوبان احساس می شود.



وی گفت: در حمام قجر که از بیشترین بازدیدکننده برخوردار بود نیازمند افزایش سرویس های بهداشتی و ساخت پارکینگ هستیم تا بتوان به گردشگران خدمات بهتری ارائه کرد.

صادقی: رسانه ها خدمات شورا را اطلاع رسانی کنند

علی صادقی دیگر عضو شورا هم با اشاره به اهمیت نقش رسانه ها در معرفی مناطق گردشگری و دیدنی شهر قزوین اظهارداشت: قزوین ظرفیت های بسیار خوبی دارد که با یک هماهنگی مناسب و مدیریت منطقی و استفاده از توان رسانه ها و مدیران می توان زمینه جذب مسافران بیشتری را در مناسبتها و تعطیلات فراهم کرد.



وی افزود: آمار عبور بیش از هفت میلیون دستگاه خودرو از محورهای مواصلاتی استان فرصت بسیار مناسبی برای جذب گردشگر و مسافر است که اگر چند درصد را هم جذب کنیم به رونق اقتصادی شهری کمک شایانی شده است که این موضوع باید مورد ارزیابی قرار گیرد.



صادقی بیان کرد: افزایش غرفه های عرضه محصولات و صنایع دستی در ورودی های شهری یکی از جاذبه هایی است که می تواند در معرفی استان و شهر قزوین نقش موثری ایفا کند.

غیاثوند: گردشگری موجب رونق اقتصادی شهر می شود



حسین غیاثوند عضو دیگر شورا هم حضور گردشگر در قزوین را موجب توسعه و رونق اقتصادی دانست و یادآورشد: با نگاه اقتصادی به موضوع می توان بستر مناسبی برای معرفی دیدنی های شهری فراهم و برنامه ریزی مطلوبتری را ارائه کرد.

وی افزود: گردشگری می تواند به پویایی و رونق اقتصادی استان منجر شود که با تشکیل کمیته گردشگری در شورا قادریم ساماندهی مناسب تری را در این حوزه انجام دهیم.



غیاثوند یادآورشد: در حوزه اکوتوریسم ظرفیت های خوبی داریم که از همین امروز باید برای نوروز سال آینده برنامه ریزی کرد تا کارها به سرانجام برسد.

عطایی: از امروز برای نوروز آینده برنامه ریزی کنیم

شهلا عطایی هم در این جلسه اظهارداشت: ضمن تشکر از تلاش صمیمانه و مجدانه همکاران شهرداری به دلیل تعدد مناسبت ها و درگیری سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری برای اجرای برنامه های مختلف شاید کمتر فرصتی برای ارائه طرح و ایده های نو در نوروز می ماند لذا انتظار می رود با استفاده از مشاورانی توانمند و افراد صاحب نظر برای خدمات بهتر در نوروز برنامه ریزی شود.



وی گفت: اگر از همین امروز برای نوروز سال آینده طرخ و برنامه داشته باشیم می توان امیدوار بود کارها مطلوبتر انجام شود.



در ادامه این جلسه در خصوص نامگذاری جدید برخی معابر شهری، خیابانها و میادین بحث و تبادل نظر و نامه های واصله و مصوبات کمیسون های تخصصی بررسی شد.