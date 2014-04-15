راهپیمایی در حمایت از ارتش در القلمون/هلاکت سرکرده تروریست ها در حمص

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، ساکنان منطقه جبعدین در منطقه القلمون در حومه دمشق راهپیمایی گسترده ای در حمایت از ارتش سوریه که ثبات و امنیت را به این منطقه بازگردانید.

از سوی دیگر منابع وابسته به اداره حوادث غیرمترقبه ترکیه اعلام کرد: تعداد آوارگان سوری در ترکیه از مرز 900 هزار نفر گذشته است.در حالی که ترکیه 2/5 میلیارد دلار به آوارگان اختصاص داده است کمکهای جامعه بین المللی به ترکیه تنها دویست میلیون دلار بوده است.

در حومه حمص ارتش سوریه طی عملیاتی یکی از سرکرده های گروههای مسلح را به هلاکت رساند.