160 مورد تعمیرات در ایستگاه های تقلیل فشار و اندازه گیری کنتور گاز انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل سعیدی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران با تشریح اهم فعالیت ها و عملکرد شرکت گاز شهرستان سمنان گفت: بیش از سه هزار دستگاه کنتور مشترکان در ظرفیت های مختلف به صورت رایگان تعویض شد.

وی افزود: در سال گذشته ضمن نظارت بر بیش از پنج هزار و 440 متر شبکه و خطوط اختصاصی خود اجرا، و اجرای بیش از 13 هزار و 500 متر توسعه شبکه شهری در شهر استان سمنان اجرا شده است.

رئیس اداره گاز شهرستان سمنان گفت: علاوه بر اخذ 689 مورد علمک تعداد سه هزار و 788 مورد انواع اشتراک خانگی، عمومی و صنعتی انجام و نسبت به راه اندازی سامانه ضبط مکالمات مشترکان با سامانه 194 امداد گاز به عنوان اولین شهرستان به منظور اجرای هر چه مطلوبتر طرح تکریم ارباب رجوع اقدام شده است.

سعیدی در خاتمه افزود: در سال گذشته بیش از 29 مورد مانور تخصصی و دو هزار و 400 مورد بازدید ادواری از شبکه شهری انجام شد.