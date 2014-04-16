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۲۷ فروردین ۱۳۹۳، ۸:۵۱

اتفاقی نادر در عرصه حیات وحش ایران؛

۴ پلنگ ایرانی همزمان در پارک ملی بمو مشاهده شدند

۴ پلنگ ایرانی همزمان در پارک ملی بمو مشاهده شدند

مدیر پارک ملی بمو از مشاهده همزمان 4 پلنگ ایرانی در پارک ملی بمو خبر داد.

قاسم قائدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در رخدادی نادر هفته گذشته محیط بانان پارک ملی بمو در استان فارس حین گشت و کنترل در ارتفاعات این پارک چهار پلنگ ایرانی را بصورت همزمان مشاهده و موفق شدند از یکی از توله پلنگ ها تصویربرداری کنند.

 یکی از ۴ پلنگ ایرانی مشاهده شده در پارک ملی بمو که توسط محیط بانان تصویربرداری شد

مدیر پارک ملی بمو اظهار داشت: روز چهارشنبه به همراه پنج نفر از محیط بانان حین گشت و کنترل در ارتفاعات پارک در ساعت ۶٫۱۵ از فاصله بسیار نزدیک حدودا ۵۰ متری ۳ قلاده پلنگ شامل یک پلنگ ماده و دو توله اش و در فاصله حدودا صد متری از آنها یک پلنگ نر را مشاهده کردیم.

 قائدی تصریح کرد: پلنگ ها که متوجه حضور محیط بانان شده بودند به آرامی پراکنده و در لابلای بوته ها استتار شدند با این حال از یکی از توله ها تصویربرداری شد.

کد مطلب 2271743

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